EMERGENZA RIFIUTI I sindaci assicurano: “Da domani e per tutto il mese si torna alla normalità”

R. & P.

Si è tenuto questo pomeriggio a Reggio Calabria un incontro tra i rappesentanti dei Sindaci della Locride, il Sindaco Falcomatà, i tecnici della Città metropolitana ed il Consigliere regionale Sainato.Da domani è garantita la piena operatività degli impianti di Siderno e di Gioia Tauro, in quanto il programmato sciopero dei lavoratori di Ecologia Oggi è stato revocato in seguito all’incontro svoltosi in Prefettura.Tale situazione di relativa “normalità” dovrebbe essere garantita fino al 30 giugno. La Città Metropolitana ha richiesto alla Regione un aumento di capacità per poter conferire maggiori volumi di scarti di lavorazione al fine di consentire ai Comuni di smaltire l’arretrato accumulato in questo periodo di blocco degli impianti. In vista della stagione estiva i Sindaci hanno chiesto all’ATO e alla Regione Calabria interventi immediati per scongiurare eventuali disservizi.Nel prendere atto della ridotta capacità dei nostri impianti di trattamento dell’umido, i Sindaci e la Città Metropolitana hanno chiesto alla Regione Calabria un intervento legislativo apposito per consentire il conferimento della frazione umida anche presso impianti privati, calmierando la tariffa del conferimento. È stato chiesto, altresì, alla Regione l’allestimento di un sito di stoccaggio presso l’impianto di Gioia Tauro da utilizzare nell’eventualità si dovessero rendere necessari ulteriori interventi di manutenzione del termovalorizzatore. La Città metropolitana si è impegnata a verificare in tempi celeri la possibile realizzazione di un impianto mobile per il trattamento della frazione organica, sempre presso l’impianto di Gioia Tauro. Siamo tutti impegnati costantemente a risolvere la problematica riguardante la gestione dei rifiuti. Ai cittadini della Locride chiediamo di continuare, con senso di responsabilità, a collaborare differenziando il più possibile e mantenendo comportamenti virtuosi per avere un territorio pulito e decoroso.

I Sindaci della Locride