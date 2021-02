Siderno, delegazione Comitato difesa salute cittadini incontra Commissari su emergenza rifiuti

R & P

Martedì 16 febbraio, dopo il presidio di lunedì 15, una delegazione, formata da Benito Barbarello, Francesco Martino e Anna Romeo, è stata ricevuta dai Commissari straordinari del Comune, dottoressa Matilde Mulè e dottor Gino Rotella, presente ing. Pietro Fazzari, responsabile dell’ufficio competente.

Una lunga discussione, nella quale in modo molto colloquiale, sono stati affrontati i problemi improcrastinabili della raccolta dei rifiuti, che, da 20 giorni, come confermato da ing. Fazzari, rimangono nelle case.Ci riferiamo in particolare all’umido, all’indifferenziato e ai pannolini, che emanano odori insopportabili dentro le case. La Commissaria Mulè ha subito contattato, telefonicamente, ing. Foti della Città Metropolitana, che ha cercato di rassicurarci, affermando che per affrontare il problema, causa blocco di discariche e impianti, sono stati ridotti i tonnellaggi da portare a San Leo. Abbiamo ribadito che Siderno non può continuare a sopportare i miasmi che fuoriescono dall’impianto e quello dentro le case. La delegazione ha ribadito che non è possibile continuare a trasferire i rifiuti degli altri paesi della Locride e abbandonare quelli di Siderno. La nostra proposta è stata di bloccare ingresso dei rifiuti dagli altri paesi, fino a quando non si torni alla normalità nelle nostre abitazioni. La delegazione ha ricordato che per problemi sanitari è possibile attivare tale procedura, i Commissari si sono resi disponibili a valutare tale procedura. Ci è stato chiesto di inoltrare una richiesta scritta delle nostre proposte.

Siderno, 17 febbraio 2021

Francesco Martino a nome della delegazione

Alla cortese attenzione

dei Commissari Straordinari del Comune di Siderno

OGGETTO: Richiesta di chiusura dell’impianto TMB per il conferimento dei rifiuti di tutti i Comuni abilitati ad eccezione del Comune di Siderno, in quanto Comune ospitante.

I sottoscritti a nome dei Cittadini e Associazioni Ambientalistiche, in relazione alla gravissima situazione che si è creata nel Comune di Siderno a seguito del mancato ritiro dei rifiuti già da tre settimane

Considerato

– che la mancata raccolta dei rifiuti ha creato e continua a creare all’interno di tutto il territorio comunale una situazione di gravissimo disagio, dovuta all’impossibilità di gestire per un così lungo periodo rifiuti di ogni genere nelle abitazioni;

– che i rifiuti non ritirati e trattati comportano un disagio di carattere odorigeno, che investe tutta la cittadina, impedendo condizioni minime di vivibilità;

– che, ancor più, sono indefiniti i danni sulla salute dei cittadini, che, loro malgrado, sono costretti a respirare aria putrida, ricca di acidi, solfati e sostanze velenosissime;

– che in tal modo i cittadini soffrono doppiamente, in quanto al danno si aggiunge la beffa: non soltanto devono sopportare uno scempio ambientale del genere, ma si ritrovano anche ad avere il paese sporchissimo e puzzolente;

ritenuto

– che secondo le tabelle dettate nel periodo di riferimento è facile arguire che da parte della Città Metropolitana ci sia stata una scarsa attenzione al Comune di Siderno, nonostante sia il più popoloso tra Reggio Calabria e Catanzaro e sia il Comune ospitante l’impianto;

– che, pertanto, non è possibile più sopportare tale situazione, divenuta gravemente lesiva del diritto alla salute dei cittadini;

– che, tuttavia, la legge consente agli amministratori di interrompere i conferimenti di tutti gli altri comuni per gravi motivi e necessità di salute pubblica, consentendo di conferire al solo comune di Siderno;

– che al punto in cui si è arrivati questo è l’unico strumento di cui possono disporre i Commissari per ripulire la cittadina

chiedono

a codesta Ill.ma Commissione Straordinaria di volere disporre la chiusura dell’impianto di TMB di San Leo per un periodo di 10 giorni, inibendo i conferimenti da parte di tutti i comuni e consentendoli soltanto per il comune ospitante l’impianto, ossia per il Comune di Siderno, onde consentire la raccolta dei rifiuti e l’igienizzazione del territorio in periodo di Covid19.

Si ringrazia per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, sperando che si attivino velocemente tutti gli atti necessari per riportare la cittadina alla normalità.

Siderno 16.02.2021

Comitato a Difesa della Salute dei Cittadini Sidernesi

Francesco Martino

Anna Maria Romeo