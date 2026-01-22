di Patrizia Massara Di Nallo (Fonte Ansa e foto web)

REGGIO CALABRIA – La Giunta comunale di Reggio Calabria, con una delibera, ha deciso di destinare temporaneamente la struttura dell’ Urban Center di Reggio Calabria, situato in via Tommaso Campanella n.37, all’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora che siano presenti sul territorio comunale durante il periodo invernale.

Il provvedimento ha efficacia dal 15 gennaio al 28 febbraio, come spiega una nota “limitatamente ai periodi caratterizzati da condizioni climatiche critiche o emergenziali”.

L’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta demanda la gestione operativa dell’accoglienza al settore welfare del Comune, in collaborazione con Protezione civile comunale, associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore che operano nel settore dell’assistenza alle persone fragili.



Si legge: “Com’è noto il Comune di Reggio Calabria, da diversi anni, è impegnato nell’ambito dell’accoglienza alle persone senza fissa dimora per le quali ha già attiva una casa di accoglienza notturna che mette a disposizione 15 posti letto. Nel corso dell’ondata di freddo che sta interessando il territorio però ha manifestato richiesta di accesso alla struttura un numero di persone superiore alla capienza della stessa, dunque l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a integrazione dei servizi di accoglienza esistenti, individuare un ulteriore spazio comunale idoneo, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile, al fine di assicurare le misure di protezione temporanee, atte a garantire una risposta immediata alle persone più fragili”.