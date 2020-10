EMERGENZA COVID Nuova Calabria chiede al sindaco certezze e sicurezza dei dati

R. & P.

È incomprensibile come si possa avere un quadro epidemiologico chiaro, sostenendo con assoluta certezza che “é tutto sotto controllo”, se non si conosce neanche il numero esatto dei tamponi effettuati, da effettuare e in attesa di esito sul territorio comunale.

Apprendere direttamente dalla voce del Sindaco di Bovalino che questi dati, di fondamentale importanza per monitorare quotidianamente l’incidenza del contagio rispetto ai tamponi effettuati, non sono ancora a conoscenza del Comune è preoccupante.

Nella gestione di una difficile emergenza connessa ad una pandemia l’analisi puntuale dei dati del contagio e una chiara comunicazione alla popolazione sono di fondamentale importanza.

Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di diffondere un bollettino giornaliero sull’emergenza Covid e di pubblicarlo sul sito del Comune, con la situazione aggiornata rispetto al numero delle persone sottoposte a tampone, al numero dei tamponi risultati positivi, al numero dei casi attivi, dei guariti e dei casi totali.

È necessario in questo momento gestire con coerenza e chiarezza l’informazione ai cittadini, garantendo a tutti la stessa consapevolezza, proprio per evitare la diffusione di numeri e dati errati. Non tutti i cittadini hanno Facebook, Twitter o Instagram mentre tutti, potenzialmente, possono accedere al sito internet del Comune.

La saltuaria enunciazione “urbi et orbi” di semplici somme algebriche crea solo ulteriore confusione e non rende l’idea della reale situazione. Appare fuorviante poi, ad ogni occasione, comunicare che i nuovi positivi sono persone già in quarantena o in isolamento domiciliare considerato che, secondo quanto disposto da una circolare del Ministero della Salute, i tamponi vengono effettuati solo a chi si trova in questa condizione, risultando pertanto quasi impossibile riscontrare la positività in soggetti che non siano in isolamento o quarantena.

La gestione di questa difficile emergenza sanitaria richiede chiarezza, trasparenza, tempestività e grande senso di responsabilità. Riteniamo che una corretta informazione ai cittadini possa contribuire ad evitare sia inutili allarmismi che pericolose sottovalutazioni del problema. L’obiettivo comune non può che essere quello di tutelare e garantire la sicurezza di tutta la popolazione.

Bovalino, 30/10/2020

Gruppo consiliare

“Nuova Calabria”