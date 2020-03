EMERGENZA COVID-19 Raffaele Sainato propone ai sindaci del Reggino l’istituzione di un fondo di mutuo soccorso

R. & P.

In uno Stato democratico, orientato a porre la solidarietà sociale come perno dell’agire comune, ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte contro le disparità individuali nella collettività.

In momenti di emergenza umanitaria come quelli che stiamo vivendo, nel corso della quale molte famiglie si ritrovano senza possibilità di lavorare e con mezzi finanziari insufficienti a garantire l’approvvigionamento alimentare, abbiamo il dovere morale di aiutare le fasce di persone deboli, le quali versano in gravi difficoltà economiche.

Propongo a tutti i Sindaci della fascia ionica e tirrenica calabrese (ove non sia già stato attivato) la costituzione di un Fondo di mutuo soccorso – da intendersi come progetto di raccolta fondi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 complementare rispetto allo stanziamento del governo, il quale integra i fondi di solidarietà comunale – da destinarsi, unitamente ad ulteriori interventi pubblici che ciascun Comune sarà in grado di attuare in maniera autonoma, al sostegno nell’immediato di coloro che versano in maggiore stato di necessità.

In fase conseguente, il medesimo fondo, potrà essere utilizzato come supporto propulsore per la programmazione delle attività di ripresa cittadine.

Tutti potranno donare con un libero versamento su IBAN di un conto corrente che ciascun Comune potrà accendere presso un Istituto bancario di riferimento.

Per coloro che effettueranno le donazioni, in virtù del decreto direttoriale 28 Novembre 2019, sono previste delle agevolazioni fiscali, che per le aziende sono pari all’importo donato (ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e per le persone fisiche, la detrazione può arrivare al 30% (fino a € 30.000,00 di donazione) oppure all’importo donato (sempre entro il 10% del reddito complessivo dichiarato).

In attesa di gradito riscontro.

Cordiali saluti,

Locri, 29.03.2020

Firmato

Raffaele Sainato

Consigliere Regione Calabria