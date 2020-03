EMERGENZA COVID-19 Lo Studio Radiologico di Siderno formalizza la proposta di collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Lo Studio Radiologico di Siderno ha formalizzato la proposta di collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria mettendole a disposizione i propri medici e tecnici e alcune apparecchiature utili alla cura dei pazienti colpiti da Covid-19. Nel frattempo, la struttura convenzionata si sta organizzando per proseguire le prestazioni di diagnostica dei pazienti “no Covid”.

Di seguito il testo integrale della proposta di collaborazione:

«In questo momento di grande difficoltà non vi è dubbio che la priorità sia rappresentata dalla necessità di dare risposte adeguate al problema COVID-19, senza però trascurare la tutela degli altri pazienti affetti da patologie gravi e/o urgenti.

Il compito di questo momento è dare risposte adeguate agli uni ed agli altri e, vista l’elevata contagiosità del SARS-COV-2, è quello di creare percorsi differenziati per i pazienti COVID e no Covid.

Per quest’ultima condizione è obbligo del SSN dare una risposta tempestiva secondo criteri di priorità ben codificati che individuano come prestazioni da erogare entro le 24 ore le prestazioni con priorità U ed entro 10 giorni le prestazioni con priorità B.

In un’ottica di integrazione funzionale tra Pubblico e Privato convenzionato lo studio radiologico di Siderno offre la propria collaborazione all’ASP di Reggio Calabria senza rinunciare a quel ruolo storico che la contraddistingue da sempre nella diagnostica per immagini, arricchendo, la cooperazione con il Servizio Pubblico, con il contributo dei due anestesisti in forza al Centro Radiologico oltre ad un ventilatore polmonare per anestesia.

Pertanto, fin quando persiste l’emergenza Coronavirus, lo studio: