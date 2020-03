EMERGENZA COVID-19 Le iniziative intraprese a Sant’Agata del Bianco

R. & P.

In questi momenti di emergenza sanitaria causati dal diffondersi del Covid-19 ci sono alcuni piccoli centri che dimostrano grande attenzione e dinamismo. Tra questi, Sant’Agata del Bianco ha anticipato anche alcune disposizioni dei decreti governativi. Sul sito internet del Comune, infatti, che è uno dei più aggiornati di tutta la provincia di Reggio Calabria (http://www.comune.santagatadelbianco.rc.it/), dal 25 febbraio 2020 è stato avviato, attraverso delle Schede di “Rilevamento Accessi nel Territorio”, un monitoraggio di tutti i cittadini che sono arrivati dal Nord Italia, mentre l’apertura al pubblico degli uffici comunali è sospesa dal 6 marzo 2020.

E proprio oggi, 14 marzo, il sindaco Domenico Stranieri ha annunciato la sanificazione straordinaria di tutte le strade e degli edifici pubblici; la sospensione, con Ordinanza n.9/2020, delle scadenze fissate per il pagamento dei tributi comunali; l’individuazione, ai sensi dell’art.1, comma 6) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, delle attività indifferibili da rendere in presenza e l’approvazione del cosiddetto Smart Working (lavoro agile). Ma non solo. Con ordinanza n. 11/2020 è stato attivato Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Sant’Agata del Bianco, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e le funzioni di “assistenza alla popolazione”, come quella di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare. Il C.O.C., che prevede anche un banco alimentare, grazie all’impegno del Presidente (Antonino Borgia) e dei volontari dell’Associazione MCL (Movimento Cristiano Lavoratori), è stato avviato con la collaborazione del Gruppo Catechismo e della Pro Loco di Sant’Agata del Bianco.

Fino ad ora, il dialogo tra l’Amministrazione Comunale, la Stazione dei Carabinieri di Caraffa del Bianco e i medici di base ha funzionato ma il sindaco ha sottolineato che, nei prossimi non facili giorni, molto dipenderà dal senso di responsabilità dei cittadini e dall’ossequio delle regole, in primis quella di restare a casa.

Infine, da sottolineare una bella iniziativa del Gruppo Catechismo che, vista anche la chiusura dei parchi pubblici, sta creando due striscioni giganti con le lettere colorate, da casa, da ogni singolo bambino, che saranno esposti davanti alla locale scuola e nel giardino dell’Oratorio “Il Solco”.