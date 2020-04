EMERGENZA CORONAVIRUS REGIONE CALABRIA Scatta l’obbligo dell’utilizzo della mascherina

di Redazione

Nell’ultima ordinanza emessa dal presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in cui vengono prorogate fino al prossimo 3 maggio, le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, scatta l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine.

“E’ fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate – è scritto nell’ordinanza numero 29 del 13 aprile – di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso: a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico; b) gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità, la modalità del lavoro agile”.

