EMERGENZA CORONAVIRUS Papa Francesco dona all’Ospedale di Locri mascherine e tute protettive

di Redazione

LOCRI – Quattromila mascherine e quattrocento tute dotate di altrettanti occhiali di protezione per l’Ospedale di Locri.

A donare il materiale, il Santo Padre, Papa Francesco.

“Il materiale, destinato al personale sanitario – riporta una nota dell’ufficio stampa della Diocesi di Locri-Gerace – è stato inviato dall’elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, al vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, che domani mattina provvederà a consegnarlo al direttore sanitario e agli altri responsabili per l’emergenza Coronavirus del nosocomio locrese. S.E. monsignor Oliva fa sapere che oltre alle 7 scatole di materiale sanitario ricevuto, sono in arrivo anche 2 respiratori per il reparto di Terapia Intensiva”.