EMERGENZA CORONAVIRUS L’appello di Giuseppe Mattiani: “Si riaprano gli ospedali chiusi”

R. & P.

La grave carenza di infrastrutture ospedaliere nella nostra Regione ci rende oggi, purtroppo, vulnerabili di fronte ad un’emergenza sanitaria che si sta propagando velocemente su tutto il fronte nazionale.Ciò mi spinge a rivolgere un appello alle istituzioni affinchè pongano fine al dramma sanitario che i calabresi sono costretti a subire sulla propria pelle!

Da anni attendiamo la posa della prima pietra dell’Ospedale Unico della Piana di Gioia Tauro.

In questo momento che richiede unità, non è mia intenzione polemizzare con chicchessia (anche se ci sarebbe tanto da dire…), ma mi auguro che il mio, il nostro, grido di dolore misto a rabbia giunga a chi di dovere.

Per far fronte all’odierna emergenza chiediamo che il Governo destini alla nostra Regione fondi e strumentazione ospedaliera oggi per noi necessaria.

Inoltre, facciamo in modo che i nostri giovani medici e ricercatori possano rimanere a lavorare sul territorio calabrese.

OVE POSSIBILE IN TEMPI RAGIONEVOLI, RIAPRIAMO LE STRUTTURE OSPEDALIERE CHIUSE!!!Il mio impegno personale, e quello di chi ha creduto e crede in me, sarà forte e costante in questa direzione!

Nota diGiuseppe Mattiani, imprenditore palmese, già candidato al consiglio Regionale nella lista “Santelli presidente”