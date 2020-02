Emergenza Coronavirus, domani scuole aperte nella Locride(Immagini e Video LIVE)

I

SIDERNO- Domani scuole regolarmente aperte nella Locride, in attesa che, a livello Regionale e Nazionale, arrivino delle direttive sulle misure da adottare per fronteggiare l’ emergenza del Coronavirus. E’ quanto è emerso dall’Assemblea dei Sindaci della Locride convocata d’urgenza questa sera presso il Comune di Siderno per discutere dell’emergenza sanitaria che in questi giorni ha letteralmente mandato in tilt tutta la popolazione Nazionale.

L’allerta rimane alta, in particolare all’ospedale di Locri, come ha dichiarato il dott. Domenico Mammi’ intervenuto alla riunione che ha spiegato le caratteristiche del virus che colpisce le vie respiratorie ed è piu’ ostinato di quello della normale influenza. La buona notizia però è che al momento in zona, così come in tutta la Calabria, non è stato riscontrato nessun caso di coronavirus. Motivo per cui non bisogna farsi prendere dal panico e programmare il da farsi nel migliore dei modi e con la giusta calma.

Nel frattempo, in attesa di direttive superiori, attese per la giornata di domani, i Sindaci hanno deciso di soprassedere da qualsiasi provvedimento drastico a fini cautelativi, tranne il comune di Bianco che ha già adottato un’ ordinanza di chiusura scuole per martedì 25 febbraio.

Nelle prossime ore, inoltre, ha preannunciato la presidente dell’Assemblea Katy Belcastro, verrà diramato un provvedimento congiunto di tutti i primi cittadini con regole da seguire riguardo ai rientri dei corregionali che provengono dalle zone focolaio di epidemia. Nel video che segue i maggiori dettagli.

