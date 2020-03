EMERGENZA CORONA VIRUS Tutti i numeri utili da contattare nella Locride

di Gianluca Albanese

SIDERNO – C’è bisogno di un punto fermo per assistere chi veramente ha necessità di un intervento istituzionale durante questi giorni di emergenza corona virus in cui – ahinoi – non mancano allarmismi gratuiti, comunicazioni (istituzionali e non) parziali, avventate, contraddittorie e affrettate.

Sono i numeri utili che i principali Comuni hanno messo a disposizione per i cittadini bisognosi di assistenza per necessità impellenti ed emergenze, comprese la consegna di cibo e di medicinali salvavita e/o oncologici. La predisposizione di questi servizi – giova ricordarlo – è un’attribuzione degli amministratori comunali e il grado di attenzione che ogni amministrazione comunale dedica a questo genere di iniziative è, a nostro modo di vedere, uno dei principali indici del livello di attenzione verso i bisogni della cittadinanza.

Ci sono, infatti, amministratori comunali che hanno messo a disposizione dei cittadini il loro numero di cellulare per le urgenze garantendo – loro sì – assistenza 24 ore su 24, anche e soprattutto predisponendo dei servizi in cui sono state coinvolte le principali realtà associative del posto e la Protezione Civile.

Dunque, con l’ausilio dello specchietto a corredo del pezzo, vediamo la situazione nei principali centri della Locride.

SIDERNO

E’ il centro più popoloso e articolato su un vasto territorio che dalla marina arriva fino a Siderno Superiore e le contrade più a Ovest, come Salvi e Ferraro. Tuttavia è l’unico della Locride ad aver predisposto un Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, situato in via Francesco Macrì (vicino al centro polifunzionale). Merito della capacità organizzativa dei Commissari Caracciolo, Polito e Mulè, certo, ma anche dello spirito di abnegazione dei settori della macchina amministrativa (in primis il responsabile del settore tecnico ingegner Piero Fazzari) e del robusto tessuto di associazioni di volontariato presenti in città.

Il numero di telefono del Centro Operativo Comunale è lo 0964/389638. Si può anche contattare direttamente la Protezione Civile al numero di cellulare 347/7605241.

Dopo le otto di sera e fino alle otto del mattino successivo, si possono contattare, in caso di emergenza, la Presidente della Commissione Straordinaria Maria Stefania Caracciolo al numero 334/6909612 o il responsabile del coordinamento ingegner Piero Fazzari al numero 320/8647228.

LOCRI

Qui l’amministrazione comunale ha predisposto un numero di emergenza Covid-19: 345/1700985. In alternativa, è possibile contattare i servizi sociali dell’Ambito territoriale Locride al numero 0964/391417.

MONASTERACE

Due i numeri di cellulare che è possibile contattare: il 389/6697233 della Croce Rossa Italiana o il 320/93576054 del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, che è raggiungibile attraverso il numero di rete fissa 0964/086431.

PAZZANO

Si può contattare il municipio al numero 0964/731090.

STILO

Anche qui si può contattare il municipio ai numeri 0964/776006 e 0964/775934.

BIVONGI

E’ possibile contattare il municipio al numero 0964/731185 o, in alternativa, il sindaco Enzo Valenti al numero 347/8612150 e i Vigili Urbani al numero 333/7623845.

ROCCELLA IONICA

Qui è stato predisposto un numero di Pronto Intervento Sociali. E’ il 366/6283741.

BRANCALEONE

Tre opzioni nel centro più a Sud del comprensorio. Il Comando di Polizia Municipale al 389/9616375; il Comune allo 0964/933008; la Stazione dei Carabinieri al numero 0964/933001.

CAULONIA

Si può chiamare il Comune al numero 0964/82356, oppure due numeri di cellulare: 351/2018698 per il servizio di assistenza non sanitaria e il 353/3196938 per il Pronto Intervento Sociale.

CAMINI

Molto organizzati i servizi nel piccolo centro della zona Nord del comprensorio. Per i servizi assistenziali a domicilio si possono contattare i numeri di cellulare 331/9975527 e 327/6884242 o chiamare il numero di rete fissa 0964/733104. Per il pronto intervento sociale si può contattare il numero di cellulare 353/3196938.

BOVALINO

Si può chiamare il Comune al numero 0964/672311 o l’ufficio politiche sociali al numero 0964/672303. In alternativa, è possibile contattare la parrocchia “San Nicola di Bari” al numero 349/6971991.

ARDORE

Due le opzioni. Il Comune al numero 0964/64366 o i Vigili Urbani della delegazione “Marina” al numero 0964/629782.

GERACE

Anche qui un sindaco realmente in prima linea. Si tratta del medico (e primo cittadino) Giuseppe Pezzimenti contattabile al numero 331/3418476; in alternativa, si può contattare un consigliere comunale all’uopo delegato al numero 331/9792349. Oppure, c’è il numero del Comune 0964/356243 o la Polizia Municipale al numero 349/634303.

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Si può chiamare il Comune al numero 0964/415178 o la Polizia Municipale al numero 0964/415073.

GIOIOSA IONICA

Oltre al numero della Polizia Municipale 0964/51531 è possibile inviare richieste via WhatsApp al numero 331/1301997.

Fin qui l’elenco aggiornato dei numeri utili per l’emergenza corona virus a oggi. In caso di modifiche, integrazioni o altro, preghiamo i diretti interessati di contattarci via e-mail all’indirizzo info@lentelocale.it.