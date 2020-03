EMERGENZA CORONA VIRUS Tutte le precauzioni da prendere per chi rientra dalla zona rossa

R. & P.

🚨 EMERGENZA COVID-19 🚨Tante persone, prese dal panico a seguito della fuga di notizie che ha anticipato la decisione del Governo di isolare parte del nord Italia, stanno rientrando anche sul nostro territorio.Nelle more che le autorità governative superiori assumano in merito determinazioni e misure condivise a tutela della salute pubblica, rivolgiamo un appello ai nostri corregionali che stanno rientrando a casa e li invitiamo a:

1) COMUNICARE AL MEDICO DI FAMIGLIA E ALLE AUTORITÀ COMPETENTI IL PROPRIO ARRIVO;

2) SCEGLIERE LA QUARANTENA VOLONTARIA COME STRUMENTO DI PROTEZIONE PER TUTTI, E IN PRIMIS PER SE STESSI E I PROPRI CARI;

3) USARE TUTTE LE PRECAUZIONI CONSIGLIATE DAI PROTOCOLLI NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI.

È il momento della RESPONSABILITÀ.È il momento di RISPETTARE LE REGOLE per il bene di tutti.Invitiamo, inoltre, tutti i nostri cittadini ad assumere tutte le necessarie precauzioni.Tenere comportamenti responsabili rispettando le precauzioni del caso è interesse di tutti e del territorio della Locride in particolare, tenuto conto della fragilità delle strutture sanitarie presenti.DOBBIAMO PARTECIPARE ATTIVAMENTE E CON SERIETÀ ALLA STRATEGIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.Si ricorda che l’art. 4 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che il mancato rispetto degli obblighi previsti dallo stesso decreto (tra cui l’entrata e l’uscita dalle province indicate) costituisce grave reato punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi).

GRAZIE!

I SINDACI DELLA LOCRIDE