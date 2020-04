EMERGENZA CORONA VIRUS Per il Pd di Gioiosa «Contro la povertà dilagante vanno potenziate le reti di solidarietà»

R. & P.

All’emergenza sanitaria da Coronavirus, si sta aggiungendo una crisi di liquidità che sempre più spesso sfocia nel dramma dell’impossibilità per le famiglie di provvedere anche ai bisogni minimi. I primi studi sono drammatici e calcolano in Calabria un aumento dei casi di povertà assoluta del 30-40% in più rispetto a prima.

E’ dovere delle istituzioni farsi carico di queste situazioni di disagio e vanno sicuramente in questa direzione le prime misure varate dal Governo per dare liquidità immediata ai Comuni ai fini dell’erogazione di buoni pasto, che a Gioiosa Ionica sono stati prontamente assegnati, così come i primi provvedimenti di aiuto alle imprese e ai lavoratori.

Tuttavia, ciò non può bastare: spesso sono troppo lunghi i tempi della burocrazia e troppo urgente la necessità di mettere insieme il pranzo con la cena.

Per questo motivo, assumono un valore ancora più straordinario l’impegno e la solidarietà dei privati, della Chiesa, delle associazioni civili e religiose, delle reti di sostegno alimentare, sempre presenti sul territorio e che fortunatamente si moltiplicano in questo periodo. Organizzazioni che sono in grado di toccare con mano le situazioni di disagio, intervenendo in modo immediato laddove la burocrazia rallenta, annaspa e finisce per non dare risposte adeguate, soprattutto in quelle situazioni in cui i freddi parametri numerici non riescono a rappresentare a pieno i bisogni reali.

La comunità di Gioiosa Ionica si sta dimostrando straordinaria nella capacità di essere aperta e solidale. Il grande lavoro svolto da tutti i volontari merita rispetto e ammirazione. Ma necessita soprattutto di aiuti costanti. Per questo motivo, occorre tenere alta l’attenzione, continuando a sensibilizzare sull’importanza che può assumere anche un solo pacco di pasta consegnato nei centri di raccolta o lasciato nei punti vendita che aderiscono alla raccolta alimentare. Nello stesso tempo, serve che le istituzioni lavorino per potenziare e sostenere con ogni mezzo questa ampia rete solidale.

Il circolo PD di Gioiosa Ionica è pronto a offrire il proprio contributo, anche in termini di idee e proposte, in un clima che deve necessariamente essere sinergico e collaborativo tra tutti i soggetti istituzionali, politici e sociali, per cercare di dare risposte sempre più puntuali a chi subisce maggiormente gli effetti di questa crisi.

Gioiosa Ionica, 09 aprile 2020 Il Circolo PD di Gioiosa Ionica