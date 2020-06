EMERGENZA CORONA VIRUS L’Unitalsi di Locri: “Quest’anno salta il campo estivo”

R. & P. (foto d’archivio)

Quest’anno, non ci saranno le magliette ROSSE in giro per il paese, a formare un giardino di papaveri rossi.

Quest’anno siamo costretti a rinunciare alla più bella e attesa attività, che come sottosezione UNITALSI organizziamo, il “Campo Estivo” con i nostri amici.

Ci mancherà l’organizzazione, che iniziava con le prime riunioni a giugno dopo il rientro del pellegrinaggio regionale UNITALSI a Lourdes.

Ci mancheranno le varie attività che hanno scandito le nostre giornate negli ultimi undici anni di campo, i momenti liturgici, come la fiaccolata, la processione Eucaristica, la Santa Messa conclusiva come ringraziamento al Signore per i bei momenti trascorsi insieme, la visita del nostro vescovo Oliva.

Ci mancheranno le mattinate al mare, i tuffi, i gavettoni e gli interminabili bagni nelle limpide acque del nostro mare.

Ci mancherà il giro sulla motovedetta della capitaneria di Porto, sul trenino per le vie del paese, il pomeriggio all’autoscontro, il karaoke, la festa in piazza, il fitwalking.

Ci mancheranno le feste nel piazzale dell’oratorio, la spaghettata di mezzanotte, gli abbracci, i baci, le carezze e i discorsi tra vecchi amici.

Ci mancherete voi, che con la vostra presenza, disponibilità e solidarietà, avete permesso che tutto questo si potesse sempre realizzare.

Ma soprattutto ci mancheranno gli amici e gli sguardi ricchi d’amore, che solo loro sanno donare.

Quanto accaduto nell’ultimo periodo ha bloccato le nostre attività, ma non il nostro entusiasmo per una programmazione futura e la voglia di fare.

Siamo già pronti a ripartire con nuove esperienze, appena sarà possibile.

UNITALSI LOCRI