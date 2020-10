ELEZIONI SIDERNO – “Noi per Siderno”: siamo certi in una svolta radicale

R. & P.

SIDERNO – “Noi per Siderno”, tramite l’avvocato Antonio Cutugno rappresentante del movimento e indicato quale candidato a Sindaco della città di Siderno, siamo sempre più certi che Siderno ha voglia di una svolta radicale della propria Amministrazione.

I cittadini ci chiedono a gran voce di combattere affinché la nostra amata città non torni in mano a persone che hanno affossato la storia, la tradizione, le ambizioni di un paese bello ed attraente come Siderno.

Noi siamo prima di tutto cittadini di questa città che è stata deturpata dall’ ingordigia e dal cinismo di una classe politica senza scrupoli, responsabile del degrado che è davanti agli occhi di tutti. E’ la stessa classe politica che, pur frammentandosi, cerca di riproporsi nascondendosi sotto altre casacche o aggregazioni di comodo o, perfino, aggregandosi in movimenti che hanno cercato di promuovere il cambiamento facendosi, invece, assorbire da alcuni “vecchi volponi” della malagestio politica sidernese.

A breve saranno presentate le liste e i candidati. Sidernesi state attenti ai furbetti che si nascondono dietro nomi apparentemente nuovi. State attenti a chi si potrebbe nascondere dietro nomi e facce pulite.

Ricordiamoci delle loro facce quando, il 22 ed il 23 Novembre prossimi, andremo a votare. Ricordiamoci di chi ha governato o appoggiato i governi cittadini scorsi per meri interessi personali, ricordiamoci di tutto ciò che è stato perpetrato ai danni della cittadinanza.

Solo così riusciremo a tentare assieme una strada nuova per il nostro paese, unendo le forze tra le persone, sane, perbene, operose che Siderno ha sempre espresso.

“Noi per Siderno”, siamo una forza nuova, che con entusiasmo sta cavalcando una campagna elettorale difficile ed estenuante che però non si ferma perché i cittadini ce lo chiedono a gran voce, e di questo non finiremo mai di dirvi grazie.

“Noi per Siderno” è la valida alternativa alla vecchia politica, è la sintesi di un lavoro lungo e difficoltoso dove abbiamo scelto tecnici preparati ed entusiasti di esserci, è un gruppo di cittadini come voi che non vuole arrendersi all’arroganza di chi ha distrutto la nostra città e la sua identità, di chi ha abusato di questo territorio per scopi personali o di parte, di chi è pronto a rosicchiare le ultime risorse di un paese che rischia di rimanere ai margini della politica regionale.

Noi siamo il vero e unico cambiamento di Siderno.