ELEZIONI SIDERNO – finito tour “Ascoltare per rappresentare”. Fragomeni: appello alle forze politiche della città per l’unità.

R. & P.

SIDERNO – 《È terminato il tour “ASCOLTARE PER RAPPRESENTARE”, un viaggio entusiasmante e stimolante nella nostra Siderno durante il quale ho avuto modo di incontrare tantissimi concittadini, membri e presidenti di associazioni, comitati, categorie: nei mercati, nelle piazze e nelle strade: in tutti i luoghi, in tutte le strette di mano (gomito!), ho raccolto il desiderio e la necessità di cambiare in meglio la nostra Siderno. Esprimo soddisfazione per aver realizzato un programma, frutto di un confronto diffuso, condiviso e partecipato. Ringrazio i cittadini e le realtà sidernesi che hanno offerto progetti e proposte, che sono al centro della nostra idea di amministrazione della città. Faccio pertanto appello alle forze politiche democratiche affinché ci si unisca, anche alla luce del pericolo di un ritorno al passato, che tanti guasti ha causato a Siderno: vediamoci, ragioniamo, facciamo prevalere l’interesse generale, l’unica bussola è il futuro. Occorrono discontinuità, trasparenza, impegno per dare un futuro diverso alle giovani generazioni. Siderno deve chiudere con il passato, respingere egoismi e personalismi, equivoci ed ambiguità pericolose. Liberiamo la nostra città, proiettiamola ad un domani migliore》 – Così la candidata a Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni.