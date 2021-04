Elezioni Siderno: al via l’agenda programmatica del candidato a sindaco Cutugno

R. & P.

SIDERNO – Parte in questa prima decade di Aprile “ il taccuino di Antonio Cutugno “

Una striscia di appuntamenti dove il futuro candidato a Sindaco di Siderno , assieme al movimento Noi per Siderno , giunto ormai al suo secondo anno di vita , faranno tappa in alcuni punti della Cittadina Jonica per dialogare con esercenti commerciali e residenti sulle loro aspettative , le loro volontà , i loro appunti e coglierne le criticità , al fine di redigere un programma che sia più affine alle volontà della popolazione .

Parte da Via Matteotti , storica strada commerciale del nostro paese , dove tante aziende , operose ed infaticabili , sono cresciute dando lustro a questa via che congiunge il centro del paese con la zona stazione e fermata bus , quindi strada di grande potenzialità e pedonabilità , dove migliaia di cittadini la percorrono vista appunto la presenza di molte aziende ed anche del secondo ufficio postale sidernese .

Antonio Cutugno ha sentito alcuni cittadini della zona che si sono sbilanciati in fervidi consigli su come vorrebbero e cosa bisogna fare per rendere più importante Via G. Matteotti : dalla manutenzione del verde al rifacimento dei marciapiede , la segnaletica a terra con strisce pedonali e stop per le auto in transito , un solo lato per il parcheggio delle auto , iniziative ludiche e ricreative nei periodi di Dicembre ed Agosto , quando il Natale ed il periodo estivo , invogliano le persone ad uscire per prendere parte ad iniziative culturali , enogastronomiche e di intrattenimento vario .

A questo proposito “ Noi per Siderno” unitamente ad alcuni commercianti della via hanno già messo a punto delle idee che , emergenza covid permettendo , potrebbero essere realizzate già nel 2021 .

La prossima settimana verrà visitata un’altra strada Sidernese ; Antonio Cutugno vuole ringraziare i cittadini per la collaborazione e l’interesse prestati a questa iniziativa e conclude esclamando : ”questa è l’unità ed il senso di appartenenza dal quale partire per rifondare Siderno nel segno

dell‘unione tra i cittadini , le forze politiche , gli amministratori “