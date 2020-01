ELEZIONI REGIONALI Il PD di Locri sabato si confronta coi candidati delle due liste dem

R. & P.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale calabrese chiamano il centrosinistra

ed i suoi elettori e simpatizzanti ad un profondo lavoro di condivisione e diffusione del programma e dei valori politici che ci differenziano da una destra sovranista di cui la Calabria già conosce i danni prodotti, in ultimo nei quasi cinque anni di governo regionale a guida Scopelliti.

Il lavoro portato avanti da Mario Oliverio e dalla sua giunta, nell’ultimo quinquennio, ha permesso alla nostra regione di invertire la rotta, ponendola ai primi posti, per la prima volta nella storia, per utilizzo dei fondi europei. Una gestione delle risorse che ha permesso investimenti sulla ferrovia jonica, mai prima d’ora oggetto di interventi da parte di nessuna giunta regionale, sul recupero dei beni culturali, sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, sui collegamenti aerei e ferroviari, su una gestione trasparente dei bandi, per citare solo alcune delle rivoluzioni attuate in questi anni da Mario Oliverio.

Una strada che va percorsa ancora perché il divario della nostra regione con le altre è talmente ampio che certamente non basta un ciclo amministrativo perché venga colmato, ma la via è stata tracciata e su quella riteniamo si debba procedere.

Certi che di questo, così come di temi tra cui il lavoro, la sanità, l’ambiente, le infrastrutture, si debba discutere in campagna elettorale, il circolo del Partito Democratico e dei Giovani Democratici di Locri ha deciso di organizzare due incontri con tutti i candidati delle due liste unitarie presentate a sostegno di Pippo Callipo presidente.

Vi invitiamo, dunque, a partecipare all’incontro che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 16.30 con i candidati della lista “Partito Democratico” e mercoledì 22 gennaio alle 16.30 con i candidati della lista “Democratici e Progressisti”. I due appuntamenti avranno luogo presso la sede del Circolo del Partito Democratico di Locri, in piazza Fortugno. Tutti i cittadini della Locride sono invitati a partecipare, per un sano e costruttivo confronto politico.