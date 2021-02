ELEZIONI REGIONALI Il PD di Locri plaude alla scelta di Nicola Irto

R. & P.

“Il Partito Democratico di Locri condivide e sostiene la proposta del gruppo dirigente regionale ed esprime soddisfazione per la designazione di Nicola Irto alla carica di candidato a presidente della Regione Calabria”.

Lo afferma Giuseppe Fortugno, segretario del circolo democrat della città jonica e componente dell’Assemblea Nazionale del PD, rimarcando “il valore della scelta di un dirigente di partito che, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di distinguersi nell’attività politica e dentro le istituzioni, ricoprendo con equilibrio e apprezzamento il ruolo di presidente del Consiglio regionale e, poi, di rappresentante dell’opposizione all’attuale governo regionale di destra”.

Ad avviso di Fortugno e del Pd locrese, “Irto è la figura giusta per realizzare un programma riformista, aperto alle energie della società civile, in grado di attuare un cambio di passo in questa Regione.

La Calabria versa infatti in gravi difficoltà, a cominciare dalle emergenze che, soprattutto nella Locride, purtroppo continuiamo ad affrontare tutti i giorni: i problemi della sanità, quelli della scuola, la mancanza di lavoro, la carenza di trasporti.

Problemi su cui il Partito Democratico nazionale non ha mai fatto mancare la propria attenzione, soprattutto grazie alla vicinanza del segretario nazionale Nicola Zingaretti.

Adesso – conclude il segretario Pd di Locri – occorre accelerare nella costruzione di una coalizione ampia che sia in grado di esprimere, dai territori, le diverse sensibilità del campo moderato e progressista”.