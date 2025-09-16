Conosciamo la candidata Marilene Bonavita

R. & P.

Chi sono e perché merito la vostra fiducia. La mia storia.

Da sempre ho dedicato la mia vita alla tutela dei più vulnerabili: animali, anziani e bambini. Quando qualcuno ha avuto bisogno, ci sono sempre stata, anche prima di fare parte del P.A.I.. È un impegno che nasce dai valori che i miei genitori mi hanno trasmesso, in particolare il rispetto per ogni forma di vita. Mio padre, ingegnere ed insegnante di Topografia, non si limitava a trasmettere conoscenze tecniche: educava i suoi studenti ai principi del vivere civile. Mi ha insegnato che ognuno di noi deve battersi per i propri principi, ma sempre nel rispetto degli spazi e dei diritti altrui. L’umanità e l’empatia erano le sue caratteristiche distintive, valori che porto avanti ogni giorno. Mio nonno materno, farmacista, quando non esisteva il S.S.N., e quando solo chi poteva permetterselo, si poteva curare, faceva il direttore didattico a scuola e con lo stipendio acquistava le sostanze per le preparazioni galeniche, salvando tantissimi paesani.

La mia missione

Credo fermamente che in questa realtà, spesso difficile, si possano ancora trovare persone giuste con cui collaborare. Le ho trovate nel Partito Animalista Italiano, con Cristiano Ceriello, Carlo Callegari, Patrick Battipaglia e tutti i componenti del direttivo. Insieme, stavolta, sosteniamo Roberto Occhiuto, che ha promesso una svolta per l’immagine della Calabria, liberandola dal problema del randagismo.

I risultati concreti

Negli anni ho dimostrato che fare informazione corretta è possibile e necessario. Ho realizzato: corsi di pet therapy; manifestazioni e raccolta firme contro la pratica della vivisezione; mostre cinofile e feline amatoriali; corsi sui fiori di Bach; collaborazioni con associazioni del Nord Italia per il salvataggio di animali in difficoltà.

Il mio programma per la Calabria

Per il territorio: amo la Calabria e dopo tanti anni vissuti al nord, sono rientrata al sud, ho avuto l’onore di conoscere lo storico Nicola Zitara e capire che la storia la scrivono sempre i vincitori ma che la realtà è diversa, siamo noi che dobbiamo riscriverla, rivalutando la nostra terra, valorizzando l’agricoltura, il turismo vero, non quello dei calabresi che rientrano al paesello. È fondamentale la valorizzazione della Locride e del suo microclima unico. Creiamo ovunque oasi verdi per cittadini e animali, provviste di telecamere Miglioriamo le infrastrutture turistiche (vedi baubeach), creiamo Oasi Feline e Cinofile. (Basta canili) Promuoviamo le bellezze naturali calabresi, regolamentiamo la caccia ed incentiviamo la formazione culturale nelle scuole. Per gli animali: Istituzione di un garante dei diritti degli animali in ogni Comune; Strutture di accoglienza diffuse sul territorio; Campagne di sterilizzazione, anche su terreni privati. Ospedali veterinari pubblici e gestione dei farmaci in deroga; regolamentazione regionale per permettere l’accesso dei cani con i loro petmate nelle strutture pubbliche. Eliminazione definitiva del randagismo attraverso politiche preventive (prevenire è sempre meglio che curare poi).

Il Mio Metodo: Non faccio campagna elettorale tradizionale con promesse vane o distribuzione di materiale promozionale. Il mio approccio è concreto: prima i fatti, poi le parole. Sono una persona determinata, forse anche un po’ rigida, ma sono una lottatrice per ciò che ritengo giusto. Giusto è salvare i deboli, dare voce a chi non ha voce, valorizzare il nostro territorio.

Un appello alla collaborazione: Insieme possiamo trasformare la Calabria in una regione modello per il benessere animale e la tutela ambientale. Sarò vicina a chiunque verrà eletto e che vorrà arginare il problema del randagismo. Con il vostro sostegno, realizzeremo progetti concreti che daranno dignità alla nostra terra e ai suoi abitanti, umani e non. La mia esperienza, la vostra fiducia, i nostri risultati.