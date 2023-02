Elezioni Locri: il punto di vista del movimento politico LocRinasce

R. & P.

LOCRI – Il Movimento politico LocRinasce, all’indomani della prima Assemblea generale dell’anno, tenutasi il 02 febbraio, intende esplicitare la propria posizione in vista delle imminenti elezioni volte al rinnovo del consiglio comunale della città. In particolare, il Movimento evidenzia e ribadisce la propria discontinuità rispetto al modo di fare politica della maggioranza, la cui azione, che si protrae da 10 anni senza soluzione di continuità, ha peggiorato le condizioni di vita dei cittadini attraverso politiche dannose ed irresponsabili. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla massiccia esternalizzazione dei servizi comunali, con conseguente aumento di costi a carico della collettività, all’importante innalzamento della pressione tributaria, alla dichiarazione del dissesto finanziario nell’anno 2017, nonostante il reiterato e maldestro disconoscimento dei suoi presupposti. Ritiene il Movimento che l’Amministrazione Calabrese non solo non ha dato risposte alle legittime aspettative dei cittadini, ma ha inquinato il dibattito politico locale con comportamenti offensivi e divisivi, mai ispirati ad un leale contraddittorio con le forze della minoranza, per come previsto dai più basilari principi democratici. LocRinasce prende fermamente le distanze rispetto a questo modo di fare politica, manifestando al contempo vicinanza al gruppo “Scelgo Locri” per l’azione seria, responsabile e costruttiva portata avanti dentro e fuori dal consiglio comunale In particolare ai cinque consiglieri della di minoranza va dato anche il merito di avere denunciato, agli Organi terzi, con coraggio e senso di responsabilità, le violazioni amministrative perpetrate nel tempo dalla maggioranza consiliare, denunce di cui i locresi attendono tuttavia ancora risposte. Considerata l’imminente scadenza elettorale, il Movimento invita tutti i gruppi e le forze politiche che cinque anni fa diedero vita alla compagine “Scelgo Locri” a riprendere in modo compatto ed unitario il cammino iniziato, ponendo a base di esso i principi sopra esposti, così da rinsaldare un’unità di intenti e di idee accomunate dall’unico fine rappresentato dal perseguimento del bene della Città.