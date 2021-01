Elezioni Consiglio Metropolitano, il Tar ammette la lista “S’intesi”

REGGIO CALABRIA- Saranno quattro le Liste a contendersi i 14 posti di Consigliere metropolitano, dopo la pronuncia del TAR per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – che, su ricorso, ha ammesso nuovamente la Lista “S’intesi” esclusa in un primo momento dall’ufficio elettorale

Le operazioni di voto sono fissate per domenica 24 gennaio 2021. Ecco adesso le quattro (anzichè 3) Liste ammesse ed i candidati; “Centrodestra Metropolitano”, “Territorio Metropolitano”, “Democratici insieme per Reggio città Metropolitana” e “S’Intesi Metropolitana”

.

Lista “Centro Destra Metropolitano”

• Giuseppe ZAMPOGNA

• Rocco Alberto CAMPOLO

• Natale CANGEMI

• Pasquale CERATTI

• Roberto GAUDIOSO

• Maria Francesca IOCULANO

• Rudi LIZZI

• Caterina Chiara MACHEDA

• Antonino MINICUCI

• Caterina PANETTA

• Francesca Anastasia PORPIGLIA

• Domenico ROMEO

• Giovanna SETTINERI

• Cristina SORACE

Lista “Territorio Metropolitano”

• Domenico ANTICO

• Maria Caterina BELLISSIMO

• Francesco CAVALLARO

• Michele CONIA

• Domenico LOMBARDO

• Francesca ROMEO

• Andrea TRIPODI

Lista “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana”

• Giuseppe MARINO

• Giuseppe Francesco detto Peppe SERA

• Domenico MANTEGNA

• Rosella SCOPACASA

• Giuseppe RANUCCIO

• Filippo QUARTUCCIO

• Giovanni LATELLA

• Alessandra SERRA

• Antonino ZIMBALATTI

• Carmela LENTINI

• Francesca STILLITTANO

• Antonino CREA

• Eleonora MACHEDA

• Deborah NOVARRO

Lista “S’Intesi Metropolitana”

• Domenico MALLAMACI • Carmelo VERSACE• Domenica VITALE• Armando NERI• Giuseppe GIORDANO• Fiorentino RIGANO’• Salvatore FUDA• Vincenzo ATTILIO• Salvatore LOIERO• Katiuscia IANNIZZI• Rosa Maria MARCIANO’• Francesca CURULLI• Paolo FERRARA• Roberta BORRELLO

<><><>

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEL TAR:

… … …

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annulla i verbali dell’Ufficio Elettorale della Città metropolitana di Reggio Calabria, nella parte in cui è stata disposta la ricusazione della lista S’Intesi, annulla le Istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio metropolitano del 24 gennaio 2021, nella parte in cui si fa espresso divieto ai candidati alla carica di Consigliere metropolitano di sottoscrivere alcuna lista concorrente, e per l’effetto dispone l’ammissione della lista S’Intesi al procedimento per le elezioni del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, previste per il 24 gennaio 2021.

<><><>