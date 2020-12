ELEZIONI CONSIGLIO METROPOLITANO Assocomuni Locride chiede il rinvio

R. & P.

L’Assemblea dei Sindaci della Locride, appresa la notizia della convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiede al Sindaco metropolitano il rinvio della consultazione elettorale fissata per il 24 gennaio al fine di garantire una maggiore agibilità democratica vista la situazione di emergenza sanitaria in atto.

Si rappresenta, ancora, che fino al 3 gennaio, data di presentazione delle liste, sono in vigore le restrizioni previste dalla cosiddetta “zona rossa” e, pertanto, vi sono delle limitazioni tali da impedire gli spostamenti per definire le procedure elettorali.

Riteniamo che il territorio della Locride meriti una particolare attenzione affinchè allo stesso possa essere garantita la giusta rappresentanza e, pertanto, confidiamo nell’accoglimento della richiesta.

L’assemblea dei Sindaci della Locride