ELEZIONI COMUNALI A SIDERNO FRagomeni: “Ho chiesto all’Anci di farci votare il 20 e 21 settembre”

Siderno, 24 luglio 2020 – “Mi sono già attivata con l’Anci Calabria perché a Siderno si voti il 20 e 21 settembre, come negli altri comuni italiani. Votare in una finestra temporale compresa tra ottobre e dicembre sarebbe uno spreco di tempo e risorse, date le condizioni in cui versa la nostra città anche in seguito al dissesto. Credo che questa sia una battaglia di tutte le forze politiche che hanno a cuore il futuro di Siderno e il ritorno alla democrazia” – Così Mariateresa Fragomeni, candidata Sindaco a Siderno, in un post su Instagram.