di Domingo Crea

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il Decreto che fissa la data del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria i 23 Comuni interessati al voto della prossima tornata elettorale di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, al momento sono i seguenti:

RINNOVI AUTUNNO 2021

COMUNE – Popolazione legale – <> Sindaco

● SIDERNO – 16.879 – <> Commissione straordinaria (Maria Stefania CARACCIOLO – Matilde MULE’ – Gino ROTELLA)

● ROSARNO – 14.380 – <> Commissario straordinario Antonio REPPUCCI

● MELITO PORTO SALVO – 11.115 – <> Commissario prefettizio Anna Aurora COLOSIMO

● POLISTENA – 10.742 – <> Commissario straordinario Umberto Pio Antonio CAMPINI

● BOVA – 461 – <> CASILE Santo

● CAMINI – 715 – <> ALFARANO Giuseppe

● CARERI – 2.410 – <> Commissione straordinaria (Maurizio IANIERI – Salvatore GUERRA – Francesco GRECO)

● DELIANUOVA – 3.436 – <> Commissione straordinaria (Antonio GIANNELLI – Cettina PENNISI – Emilio Saverio BUDA)

● FERRUZZANO – 745 – <> CREA Antonino (Vicesindaco)

● GALATRO – 1.778 – <> PANETTA Carmelo

● GERACE – 2.772 – <> PEZZIMENTI Giuseppe

● MAMMOLA – 2.971 – <> RASCHELLA’ Stefano Filippo

● MELICUCCA’ – 1.001 – <> OLIVERI Emanuele Antonio

● MELICUCCO – 5.045 – <> VALERIOTI Salvatore

● PALIZZI – 2.297 – <> Commissione straordinaria (Marco OTERI – Michela FABIO – Cosimo FACCHIANO)

● ROGHUDI – 1.172 – <> ZAVETTIERI Pierpaolo

● SAN LORENZO – 2.685 – <> Commissario prefettizio Eugenio BARILLA’

● SANT’AGATA DEL BIANCO – 679 – <> STRANIERI Domenico

● SEMINARA – 2.820 – <> Commissario prefettizio Roberta MANCUSO

● STILO – 2.687 – <> Commissione straordinaria (Maurizio IANIERI – Roberto MICUCCI – Rosanna PENNESTRI’)

RINNOVI AUTUNNO 2021 (Turno Straordinario)

● AFRICO – 3.210 – <> Commissione straordinaria (Ester LIBERTINI- Luigi GUERRIERI – Carla FRAGOMENI)

● SAN GIORGIO MORGETO – 3.158 – <> Commissione straordinaria (Maria Rosa LUZZA – Eugenia SALVO – Pasquale CRUPI)

● SINOPOLI – 2.154 – <> Commissione straordinaria (Samuele DE LUCIA – Alfonsa CALIO’ – Sergio RAIMONDO)

Mentre, sempre nella Città Metropolitana di Reggio Calabria gli Enti Locali interessati al voto della tornata elettorale di Primavera 2022 al momento sono i seguenti 20 Comuni:

RINNOVI PRIMAVERA 2022

COMUNE – Popolazione legale – <> Sindaco

● ANTONIMINA – 1.361 – <> PELLE Luciano

● BAGNARA CALABRA – 10.622 – <> FROSINA Gregorio Giuseppe

● BOVALINO – 8.814 – <> MAESANO Vincenzo

● CALANNA – 979 – <> ROMEO Domenico

● CAMPO CALABRO – 4.410 – <> REPACI Rocco Alessandro

● CARAFFA DEL BIANCO – 532 – <> MARRAPODI Stefano Umberto

● CAULONIA – 7.060 – <> BELCASTRO Caterina

● CIMINA’ – 595 – <> CARUSO Giusy

● GROTTERIA – 3.274 – <> LOIERO Vincenzo Attilio

● LAGANADI – 412 – <> SPADARO Michele

● MOTTA SAN GIOVANNI 6.122 <> VERDUCI Giovanni

● PALMI 18.721 <> RANUCCIO Giuseppe

● PLACANICA 1.250 <> CONDEMI Antonio

● PORTIGLIOLA 1.205 <> LUGLIO Rocco

● SAN FERDINANDO – 4.299 – <> TRIPODI Andrea

● SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE – 4.053 – <> Commissione straordinaria (Silvana MERENDA – Emma CAPRINO – Salvatore DEL GIGLIO)

● STAITI – 279 – <> PELLICANO’ Giovanna

● TERRANOVA SAPPO MINULIO – 549 – <> FOTI Salvatore

● VARAPODIO – 2.223 – <> FAZZOLARI Orlando

● VILLA SAN GIOVANNI – 13.395 – <> SICLARI Giovanni

Infine, per le elezioni regionali del 2021 in Calabria, già fissate per il 14 febbraio 2021, in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura a causa della morte della Presidente On. Jole SANTELLI, e poi rinviate all’11 aprile, si tratta del secondo rinvio dello svolgimento delle elezioni, ora da fissare, con decreto del presidente della Regione Calabria, in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, verosimilmente in coincidenza con le elezioni comunali 2021.