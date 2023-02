Elezioni amministrative Primavera 2023: i Comuni al voto nella Città metropolitana di Reggio Calabria

R. & P.

Domenica 14 e lunedì 15 maggio, delle date per lo svolgimento nei Comuni interessati delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio.

Per le prossime Elezioni Amministrative di Primavera 2023 Il Ministro dell’interno, Matteo PIANTEDOSI, ha informato il Consiglio dei Ministri nella riunione di giovedì 23 febbraio 2023, dell’individuazione nei giorni domenica 14 e lunedì 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

In totale nella Città Metropolitana di Reggio Calabria i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del turno elettorale di Primavera 2023 al momento sono 11 ( Situazione all’11 gennaio 2023).

☻ Rinnovi Primavera 2023

COMUNE – Popolazione legale – N° Consiglieri – <> Sindaco

1) ● BIANCO(*) – 4.125 – 12 – <> Commissario prefettizio CAMPOLO Francesco

2) ● CANDIDONI – 389 – 10 – <> CAVALLARO Vincenzo

3) ● CONDOFURI – 5.074 – 12 – <> IARIA Tommaso

4) ● FIUMARA – 1.021 – 10 – <> BELLE’ Vincenzo

5) ● GIOIOSA IONICA – 7.014 – 12 – <> FUDA Salvatore

6) ● LOCRI – 12.459 – 16 – <> CALABRESE Giovanni

7) ● SAN PIETRO DI CARIDA’ – 1.265 – 10 – <> ROSANO Sergio

8) ● SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE – 1.017 – 10 – <> PAPALIA Salvatore

9) ● SCILLA(**) – 5.115 – 12 – <> Commissario Straordinario SURACE Antonia Maria Grazia

10) ● SERRATA – 914 – 10 – <> D’ANGELIS Angelo

11) ● SINOPOLI(***) – 2.154 – 10 – <> Commissario Straordinario FERRI Sara

(*) Sentenza Consiglio di Stato n. 5809/2021 del 9 agosto 2021 (annullamento verbale proclamazione eletti) – Pende ricorso per cassazione

(**) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DPR 3 novembre 2022 (dimissioni del Sindaco).

(***) Scioglimento Consiglio ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 27 giugno 2022 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente).