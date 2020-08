ELEZIONI AMMINISTRATIVE La Casa della Libertà sostiene Minicuci

R. & P.

Le elezioni amministrative di Reggio Calabria sono entrate nel vivo e gli schieramenti stanno formalizzando le adesioni e la composizione delle liste. La Casa delle Libertà annuncia la sua discesa in campo a supporto di Antonino Minicuci, candidato sindaco per il centrodestra. A dichiararlo è il capogruppo del partito nel Consiglio Regionale della Calabria, Giacomo Pietro Crinò, il quale ha avuto un lungo colloquio con il candidato a diventare primo cittadino della Città Metropolitana reggina alle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre prossimo. Il capogruppo regionale della Casa delle Libertà “manifesta apprezzamento per la scelta autorevole del candidato per il centrodestra, nella persona di Minicuci”, e dichiara “l’esigenza di definire subito un campo politico formato da tutte le forze di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Reggio Calabria dello stesso. La Casa delle Libertà – aggiunge Crinò – crede in questa candidatura, riconferma il valore della scelta, che deve ora concorrere a rafforzare la coalizione delle forze orientate a sostenerla. Il partito auspica una chiara e netta caratterizzazione programmatica che il candidato Sindaco, con la sua consolidata ed apprezzata esperienza istituzionale, saprà, al meglio, riassumere attorno alle più importanti e gravi emergenze sociali, economiche e strutturali della comunità reggina. Siamo tutti chiamati – conclude il capogruppo regionale Giacomo Pietro Crinò – a raccogliere in questa fase le energie migliori del territorio per un grande progetto che ridia fiducia e prestigio alla città di Reggio Calabria”. Avv. Giacomo Pietro Crinò Consigliere Regionale della Calabria Capogruppo “Casa delle Libertà”