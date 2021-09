Elezioni amministrative, il 3 e 4 ottobre il primo turno. Africo al voto il 7 novembre

Il 3 e 4 ottobre, si svolgeranno anche le operazioni elettorali relative alle Sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 del Comune di Lamezia Terme

Nel turno ordinario annuale le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario e nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si svolgeranno nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Il 3 e 4 ottobre, inoltre, si svolgeranno le operazioni elettorali relative alle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 del Comune di Lamezia Terme, dato che la sentenza del T.A.R. Calabria ha disposto l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali svoltesi nel 2019 con conseguente annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alle cariche di consiglieri comunali.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna si svolgerà nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si svolgerà domenica 10 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco domenica 24 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle d’Aosta si svolgerà domenica 19 e lunedì 20 settembre 2021.

Turno Straordinario rinnovi d’Autunno: Il 7 novembre 2021, con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre 2021, si svolgeranno invece le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. I comuni interessati sono sette: ● Africo, ● San Giorgio Morgeto e ● Sinopoli, in provincia di Reggio Cal., nonché ● Orta di Atella (Caserta), ● Manfredonia (Foggia), ● Carmiano (Lecce), ● Scanzano Jonico (Matera),