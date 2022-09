ELEZIONI 2022 Seggi aperti fino alle 23

di Redazione

Sono 13 i deputati e 6 i senatori da eleggere in Calabria, in virtù dei 30 attuali, per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I seggi si sono aperti alle 7 di questa mattina e chiuderanno alle ore 23.

In questa tornata elettorale, si voterà per il Parlamento ridotto.

I deputati scenderanno da 630 a 400 mentre i senatori passeranno da 315 a 200.

I candidati alla Camera in Calabria sono 146, mentre quelli al Senato 101.



I calabresi aventi diritto al voto sono 1.897.836, mentre le sezioni elettorali sono 2.399.

I calabresi che alle ore 12 si sono recati alle urne, sono stati il 12,82%.

Nel 2018 alle precedenti elezioni, alla stessa ora, aveva votato il 15,11%.