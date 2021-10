Election Day, urne chiuse alle 23, affluenza in calo. Domani si vota dalle 7 alle 15

di Antonella Scabellone

SIDERNO- E’ giunta al termine la prima giornata di consultazioni elettorali per il rinnovo di alcuni consigli comunali e degli organi regionali in Calabria. Si votera’ anche domani, lunedì 4 ottobre, dalle ore 7.00 alle 15.00.

Nelle ultime ore, in quasi in tutti i comuni interessati, si è riscontrato un incremento dei votanti, ma i numeri rimangono piu’ bassi rispetto all’ultima tornata. Di seguito pubblichiamo l’affluenza in percentuale nei comuni della Locride dove si vota per eleggere il sindaco. Tra parentesi la percentuale raggiunta allo stesso orario nelle precedenti consultazioni.

Camini 24% (42%)

Careri 46% (52%)

Gerace 49% (73%)

Mammola 23% (33%)

Palizzi 38% (64%)

Sant’Agata del Bianco 43% (66%)

Siderno 43% (61%)

Stilo 52% (67%)

Ferruzzano 29% ( 48%)

