EDUCAZIONE CIVICA Al “Marconi” si è discusso di diritto e dovere di voto

Siderno, 29/09/2022. L’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Siderno, guidato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè, ha dato avvio, per l’anno scolastico 2022/23, alle attività di approfondimento e riflessione pensate per gli studenti nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Le iniziative hanno preso avvio con un incontro svoltosi venerdì 23 settembre nell’Aula Magna dell’Istituto “Antonio De Leo” dal titolo “Diritto e dovere di voto nell’attuale (rinnovato) dettato costituzionale”, organizzato per rispondere all’esigenza degli studenti di approfondire il sistema elettorale vigente alla luce delle più recenti riforme costituzionali, alla vigilia dell’importante chiamata alle urne del 25 settembre.

In apertura dei lavori un gruppo di rappresentanti degli studenti delle quinte classi ha portato il saluto di tutti gli alunni della scuola alla Dirigente Fiaschè, da quest’anno alla guida dell’Istituto.

I lavori sono stati avviati proprio dalla Dirigente che ha sottolineato l’importanza di questi momenti di riflessione per consentire agli studenti di approfondire i temi della cittadinanza attiva.

È seguito l’intervento del relatore Avv. Nicola Crimeni, vice presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, che, dopo un interessante excursus storico sul diritto al voto ha presentato l’assetto attualmente in vigore nel nostro ordinamento e ha risposto alle domande e alle curiosità degli studenti presenti.

Gli interventi sono stati moderati dalla referente alla Legalità, Prof.ssa Maria Sciarrone, che in chiusura dei lavori ha voluto sottolineare come le iniziative pensate nell’ambito dei percorsi di educazione civica abbiano trovato, negli anni, l’importante e qualificato sostegno degli ordini professionali di riferimento degli indirizzi attivi presso l’Istituto, consolidando importanti partnerships formalizzate in apposite convenzioni.