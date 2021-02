EDUCARE ALLA LEGALITA’ Giovedì 25 l’incontro del liceo “Zaleuco” di Locri

R. & P.

Giovedì 25 febbraio, alle ore 15:30, nell’ambito del “Parlamento Mondiale dei Giovani”, gli studenti del progetto “Giovani Pensatori” del Liceo Scientifico Zaleuco parteciperanno all’incontro con il Dott. Mattia Maestri, dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano (CROSS), collegato via web.

Sarà affrontato il tema dell’impegno per l’educazione alla legalità nelle scuole della Lombardia e della Calabria. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali ufficiali di Radio Aut Zaleuco:

Canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCun0qQCpcLdF7Rwvv_uDryg.

Diretta streaming radio:

https://liceozaleuco.gov.it/radioaut

Per gli alunni in presenza a scuola per il collegamento verranno rispettate tutte le normative anti covid attualmente in vigore, e perciò non è consentita la presenza di stampa e pubblico.

Giovani Pensatori del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri