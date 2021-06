Edilizia Residenziale Pubblica, Sainato (FI): prorogata possibilità di regolarizzazione

Reggio Calabria, 25 maggio 2021 – “Il Consiglio Regionale ha appena approvato una mia proposta di legge, presentata, insieme ai colleghi consiglieri: Antonio De Caprio, Vito Pitaro e Nicola Paris, d’intesa con l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, finalizzata a prorogare i termini per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’emergenza epidemiologica da Covid-19, tuttora in atto, ha obbligato numerosi soggetti a non potere utilizzare la finestra temporale, prevista dalla vigente legge regionale, per la legalizzazione della propria posizione abitativa. Con il prolungamento dei termini, approvato dall’assemblea legislativa regionale, a partire dal prossimo 01 luglio e fino al 31 dicembre 2021, tutti i nuclei familiari interessati potranno, agevolmente, legittimare i rapporti con l’azienda regionale per l’edilizia residenziale e pubblica, indirizzando alla competente ATERP provinciale la domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o quella di permanenza temporanea, senza rischiare di incorrere nella decadenza dal beneficio.L’iniziativa legislativa adottata viene incontro, in modo diretto ed immediato, alle sollecitazioni giunta dai cittadini calabresi, dando una risposta efficace ad un tema quanto mai attuale, quale è quello dell’emergenza abitativa” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.

Ufficio Stampa