R. & P.

GERACE – Promuovere un’edilizia più sostenibile attraverso il riuso dei materiali e l’adozione di pratiche innovative: è questo l’obiettivo al centro del meeting transnazionale del Working Group del progetto KARMA, svoltosi il 31 marzo 2026 presso la sala consiliare del Comune di Gerace, in modalità ibrida, sia in presenza sia online su piattaforma Zoom.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra esperti, istituzioni e operatori del settore, con un focus particolare sull’impiego di materiali circolari nel restauro di edifici pubblici. Un tema sempre più strategico per ridurre l’impatto ambientale del comparto edilizio e favorire lo sviluppo di soluzioni sostenibili a livello territoriale.

A moderare i lavori è stata Raffaella Rinaldis, presidente dell’Associazione Eurokom, che ha introdotto il progetto illustrando il percorso finora intrapreso e le buone pratiche emerse. Tra gli interventi istituzionali, Marisa Larosa assessore alla cultura del Comune di Gerace, Anna Perani, dirigente del Settore Attrazione degli investimenti e progetti di cooperazione internazionale della Regione Calabria, e Magalie Michalak della città di Amburgo, capofila e coordinatrice del progetto, che ha presentato gli obiettivi del workshop e le attività di apprendimento legate alla città di Amburgo.

Spazio poi alle esperienze concrete introdotti da Caterina Praricò consulente di Eurokom ed esperta in progetti di cooperazione europea. La prima esperienza presentata è stata quella di Tommaso Venturini che ha illustrato “Terra Tiles”, un progetto innovativo che trasforma terra di scavo e materiali inerti da demolizione in pavimentazioni prefabbricate in terra battuta, a basse emissioni e completamente riciclabili. La soluzione unisce tecniche costruttive tradizionali e processi moderni di prefabbricazione, dimostrando come i materiali di scarto possano essere valorizzati e reinseriti nel ciclo produttivo edilizio. Attraverso immagini e casi studio, il relatore ha mostrato applicazioni pratiche della tecnologia, con particolare attenzione alle pavimentazioni.

A seguire, Serena Franco di Eurocoop Servizi Jungi Mundu ha presentato il progetto “Rigenera”, attivo nel borgo di Camini. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale, puntando sul riuso creativo di materiali di scarto – dai tessili ai rifiuti ingombranti – per la realizzazione di arredi sostenibili e interventi di ristrutturazione in edilizia circolare. Chiudono le attività del working group trasnazionale Nicola Mayerà per la Regione Calabria e l’esperto di Fincalabra Filippo Paino. Il progetto coniuga sostenibilità ambientale e inclusione sociale, offrendo opportunità formative e lavorative a persone vulnerabili, tra cui NEET, disoccupati e rifugiati. Tra gli obiettivi, anche la creazione di un laboratorio di tecno-artigianato e il recupero di un immobile destinato a diventare parte di un albergo diffuso.

Gli interventi hanno permesso di delineare lo stato dell’arte del progetto KARMA e, al tempo stesso, di ampliare le conoscenze dei partecipanti su tecniche costruttive innovative e a basso impatto ambientale. Un confronto che ha lasciato spazio a nuove prospettive e opportunità, confermando il ruolo centrale dell’economia circolare nel futuro del settore delle costruzioni.