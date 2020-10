E-TWINNING ITALIA Prestigioso riconoscimento all’istituto comprensivo “M. Bello – G. Pedullà – Agnana/Siderno”

R. & P.

L’Unità Nazionale E-Twinning Italia ha conferito alla Scuola Primaria “M.Bello” dell’IC Bello – G-Pedullà -Agnana Siderno, il riconoscimento Quality label 2019 per il progetto “Rodari cento anni il piacere di leggere. Volare con la fantasia -Laboratorio di scrittura creativa digitale” che si è svolto lo scorso anno.

Il Quality è. assegnato ai migliori progetti eTwinning d’Italia che raggiungono l’eccellenza in diversi ambiti condivisi a livello europeo: innovazione pedagogica, integrazione curriculare, comunicazione e scambio tra partner, uso della tecnologia, risultati, impatto e documentazione.

Un prestigioso riconoscimento che ha coinvolto gli alunni, delle attuali classi 4^ sez. A, 4^ sez. C, 4^ sez. D e 5^ sez. C – Scuola Primaria, coordinati dall’insegnante referente Tecla Giannini, nonostante il periodo di chiusura delle scuole ( da marzo a giugno) gli alunni si sono impegnati con la DAD a portare avanti il progetto condividendo informazioni ed esperienze personali in un clima internazionale, attraverso la piattaforma e-twinning e vari tools digitali .

L’idea del progetto nasce da una esperienza formativa basata su testi e letture di G.Rodari,: attraverso attività di ascolto, attività ludiche e creative di promozione della lettura, si sono sviluppate competenze comunicative orali e scritte nella lingua madre finalizzate alla scrittura creativa attraverso risorse digitali. Il riferimento metodologico è stata la “Grammatica della fantasia” di G. Rodari .

Gli alunni sono stati stimolati a pensare con creatività generando idee, condividendo giochi, materiali secondo uno spirito collaborativo favorito anche da uno spazio dedicato: il Twinspace, che è stato vissuto ed interpretato come un luogo speciale dove è possibile realizzare una parte importante della socializzazione.

L’obiettivo è stata quello di reinterpretare Rodari, utilizzando risorse digitali per organizzare i contenuti della webradiol@be-twinning project tutta un’altra……fantasia! che ha rappresentato il risultato finale delle attività.

I podcast, sono stati creati in collaborazione con i partner(scuola primaria Santa Teresa di Spoltore di Pescara, Giuseppina Martinuzzi Pula Pola Croazia I.C Beretta Paina di Giussano (MI)) in modalità di cooperative learning e sono stati pubblicati su Spotify, la piattaforma dedicata allo streaming musicale e google podcast.

La V sez. A Scuola primaria è stata invece protagonista del progetto Building Models between Takes che ha ricevuto il Quality Premio Nazionale dall’Unità E-Etwinning del Portogallo. Per l’anno scolastico in corso docenti ed alunni della scuola primaria partecipano con entusiasmo ai progetti :

· Italy call Europe : let’s get to know each other and introduce our cities – Italia chiama Europa: conosciamoci e presentiamo le nostre città (fondatore ICS “Bello-Pedullà-Agnana” di Siderno Agnana-)che vede la partecipazione degli alunni delle classi quinte, lo scopo principale del progetto è quello di conoscere l’ immenso patrimonio culturale di ogni paese partecipante:Portogallo,Croazia, Moldavia, Polonia ,Paina di Giussano (Mi),Terzigno,(Na),Trapani,Ferentino,(Frosinone) ,Cisternino(BR)

Citius, Altius, Fortius un viaggio storico-geografico attraverso i Giochi Olimpici, i suoi simboli, le torce e le mascotte. Lo scopo principale è aumentare la motivazione e l’interesse degli alunni per la matematica e comprendere i principi di base applicati allo sport.( Portogallo, Francia, Turchia – Grecia)

Grazie all’Unità Nazionale eTwinning-INDIRE per questi preziosi riconoscimenti.

Il Dirigente Scolastico prof. Vito Pirruccio si è complimentato con gli alunni e gli insegnanti i quali hanno partecipato alle attività con interesse e spirito di servizio, specie nel periodo di chiusura per l’emergenza COVID. Lo stesso ha anticipato le attività e-twinnin in programmazione per ricordare il 700 anniversario della morte di Dante e l’iniziativa in programma il 25 marzo 2021 – DANTEDĺ -.