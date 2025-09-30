Nella prima giornata sconfitta per 1-2 col Real Montepaone

di Redazione

Che inizio per il Locri calcio che in questa prima giornata del campionato di 1a categoria girone C, lotta e combatte fino alla fine ma cede i tre punti ad un coriaceo e strutturato Real Montepaone.

Nonostante la sconfitta sul campo, resta la fiducia nell’ambiente amaranto soprattutto vedendo la grande passione che ancora una volta avvolge Locri col calcio: numerosa e importante presenza sugli spalti di tanti appassionati che con rispetto e passione hanno incoraggiato la squadra.

Il match parte in sordina per gli amaranto di mister Iervasi, forse per l’emozione, ed al 14’ del primo tempo subiscono il primo gol su un capovolgimento di fronte. Il Real Montepaone è esperto e ben organizzato in campo e detta tempi ed incursioni. Dopo il gol subito i locresi si sciolgono e si proiettano pian piano nella metà campo avversaria iniziando a macinare gioco. Prima il palo di Chiricosta fa sobbalzare dalle sedioline il pubblico poi invece arriva l’urlo di gioia per i padroni di casa con il gol locrese al 40’ del primo tempo da parte di Domenico Chiricosta facendo terminale il primo tempo sull’1-1.



Inizia il secondo tempo con tanta fiducia, ma subito dopo il fischio di inizio una combinazione di eventi fortuiti crea un euro gol da parte di Riitano per il 2-1 ospiti.

Il Locri effettua qualche cambio per dar un po’ di freschezza nel reparto avanzato, ricordiamo che i ragazzi si stanno allenando da 15/20 giorni, ed ancora sono in ritardo di preparazione.

Nonostante l’amalgama ancora non piena da parte degli amaranto, ma spinti da tanta volontà, i ragazzi guidati dalla panchina dal duo Iervasi-Romeo vanno più volte vicini al pareggio, ma il guizzo giusto non arriva lasciando il numeroso pubblico sugli spalti con l’urlo del gol in gola.

Un inizio di campionato avvincente e divertente, la società locrese ringrazia il pubblico per la fiducia e la squadra per la dedizione.

Si continua a lavorare sempre con umiltà e dedizione, nella seconda giornata ci sarà la sfida con il Siderno 1911 e si torna a parlare di derby dopo tanti anni creando cosi tanto entusiasmo in zona.