Al comunale ci sarà sabato 25 la femminile e domenica 26 la maschile

R. & P.

LOCRI – Per gli appassionati di calcio locrese, questo weekend doppio match amaranto al G.R. Macrì di Locri, infatti sabato 25 aprile alle 15:30 le ragazze dell’Athena Nike Locri affronteranno il Cus Cosenza nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza femminile.

Mentre domenica 26 sempre alle 15:30 al G.R. Macrì la squadra maschile del Locri calcio affronterà il Bivongi Pazzano per la ventottesima giornata del campionato di Prima Categoria.

Le ragazze locresi dopo un sorprendente girone di andata si sono un po’ impantanate in questo girone di ritorno, e sabato c’è la voglia di riconquistare i 3 punti davanti al proprio pubblico. Il Cus Cosenza è una squadra storica, ma le locresi vogliono tornare a stupire, tornano tutte arruolabili per mister Carlo Alia.

Lato maschile invece, domenica arriverà il Bivongi, formazione molto tosta e valida per la prima categoria, i ragazzi amaranto guidati da mister Gigi Iervasi vogliono cancellare la sconfitta dell’andata nonostante la bella prestazione per circa un’ora e conquistare matematicamente la salvezza sul campo col sostegno del proprio pubblico.

La società invita tutti gli appassionati amaranto al comunale di Locri in questo weekend per sostenere i colori amaranto.