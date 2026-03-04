L’unico rientrato subito il ministro Crosetto; -messo al sicuro i famigliari non ha condiviso i pericoli per i nostri cittadini lasciandoli al loro destino.

Due studentesse catanzaresi e altri giovani sono ancora bloccati a Dubai, lontani dalle loro famiglie, dai loro amici e dalla loro vita quotidiana, mentre la zona in questione – il Golfo Persico- rischia di trasformarsi nel nuovo detonatore di una guerra globale dalle conseguenze potenzialmente apocalittiche.

Studenti e cittadini senza nessuna possibilità di contattare la Farnesina, abbandonati nei bunker degli alberghi, sotto i detriti del bombardamento del Jumeirah Burj e soprattutto nessuno che abbia fornito un pasto.

La loro esperienza ci ricorda quanto sia fragile il diritto allo studio e alla libertà di movimento, e quanto sia urgente garantire protezione e supporto a chi si trova in situazioni di emergenza.

Allo stesso tempo, questa vicenda ci mette di fronte – per l’ennesima volta – all’inadeguatezza della nostra classe politica, nello specifico nella persona del Ministro della Difesa che in un colpo solo è riuscito a dare dimostrazione della scarsissima considerazione che hanno dell’Italia i Paesi che dovrebbero esserle alleati, non avendo avvisato il governo dell’attacco, ma anche dell’altrettanta scarsissima considerazione che ha il governo nei confronti della propria popolazione, come dimostra il rientro in solitaria di Crosetto su un volo militare, infischiandosene della sorte dei propri connazionali, ma soprattutto cercando di imporre una versione piena di contraddizioni e che fa acqua da tutte le parti.

Oltre a condannare senza se e senza ma l’ennesima aggressione imperialista, l’USB – esprime piena solidarietà a questi giovani e ribadisce con forza il proprio impegno per il loro rientro sicuro.

In un mondo sempre più segnato da guerre e conflitti, vogliamo dire chiaramente che siamo contro la guerra e contro ogni violenza che mette a rischio il futuro delle nuove generazioni.

Lo studio, la libertà e la possibilità di costruire il proprio percorso di vita non possono essere ostacolati da conflitti o da circostanze impreviste.

USB continuerà a farsi portavoce dei diritti degli studenti e a lottare affinché nessun giovane si senta abbandonato.

Siamo vicini a loro oggi, domani e sempre. Perché essere dalla parte degli studenti significa essere dalla parte della pace.