DONAZIONE SANGUE E PREVENZIONE Ferve l’attività dell’Avis di Locri

Sempre molto attiva l’Avis Comunale di Locri, presieduta dal dott. Vito Aversa. Oltre alla raccolta sangue, in sede, come da locandina allegata, sono diverse le iniziative a favore dei soci, per garantire loro il supporto nel mantenimento di un buono stato di salute, a vantaggio di tutti.

Perché le donatrici e i donatori di sangue AVIS sono dispensatori di vita poiché donare sangue significa donare vita al prossimo. In questi ultimi tempi, l’Avis locrese, con la collaborazione della dottoressa Concetta Trombino, ha effettuato, gratuitamente, per le proprie associate, presso la Casa del Donatore AVIS sita in via Matteotti n. 108/110, esami ecografici per la prevenzione del tumore della mammella.

Gli incontri sono stati programmati nella giornata di martedì 13 luglio 2021. “Mercoledì scorso,” – ha dichiarato il presidente Aversa – “abbiamo continuato a fare gli ECG di controllo ai donatori, controlli che vengono ripetuti periodicamente.”

Il dr. Aversa, ha poi voluto ricordare le date delle raccolte “Visto che siamo già in estate inoltrata” – ha aggiunto – “e la carenza di sangue inizia a farsi sentire. Per evitare la sospensione degli interventi programmati e la riduzione dell’apporto di trasfusioni ai pazienti oncoematologici e talassemici,” – ha infine concluso – “è necessario la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza.”