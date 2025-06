di Mario Murdolo

ROCCELLA IONICA – Continuano le manifestazioni di merito e di nobile attività nei confronti dei malati di tumore alla benemerita associazione di volontariato e di sostegno sociale l’associazione “Angela Serra” di Locri. Questa volta è stato il turno del Centro Anziani di Roccella che ha voluto incoraggiare e supportare l’associazione locridea con un congruo contributo economico.

L’associazione “Angela Serra è un’appendice di quella “madre” creata nel 1987 su iniziativa dei familiari, amici e colleghi della ginecologa Angela Serra per ricordare la sua strenua battaglia e impegno contro il cancro che alla fine la sconfisse. Così su iniziativa di volenterosi giovani dediti al bene comune anche la locride ha realizzato una importante e vitale associazione con il principale e invidiabile compito di dare sollievo e aiuto morale alle tante vittime del micidiale cancro ed ai loro familiari e così contribuendo ad evitare gli estenuanti e costosi viaggi della speranza, che rappresentano pure un non indifferente risparmio di denaro pubblico.

L’attenzione verso questo che rappresenta senza dubbio una eccezionale e meravigliosa realtà che opera in un settore primario della vita di tutti i cittadini, in particolar modo degli abitanti delle zone interne lontane dagli ospedali, come previsto è stata ed è sempre molto viva e attenzionata tant’è che grazie al contributo della Regione Calabria, dell’Associazione di Modena e di singoli cittadini sta per aprire i battenti un nuovissimo, moderno e accogliente luogo di cura, prevenzione e ristoro presso l’ospedale di Locri. Esemplare l’azione benefica e solidale dei ragazzi del liceo scientifico di Giosa che con grande generosità e maturità hanno fatto una raccolta di fondi per questo fiore all’occhiello della Locride e della Calabria intera.