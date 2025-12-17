di Teresa Peronace

E’ stato consegnato, nei giorni scorsi, a Fratel Cosimo, presso il santuario da lui fondato della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, in Santa Domenica di Placanica (RC), il preziosissimo Vangelo, realizzato da Archivium, una prestigiosa Casa d’arte siciliana, in occasione del Giubileo 2025.

Il Vangelo, piccolo monumento all’attuale anno giubilare è stato realizzato in cento copie esclusive, numerate e certificate. Di queste, la prima è stata donata a papa Francesco, il 30 settembre del 2024; un’altra copia è andata al cardinale Ravasi e una a Fratel Cosimo. Al suo interno, il volume, contiene le raffigurazioni di trentacinque opere d’arte del maestro Ulisse Sartini, detto anche il ritrattista dei Papi. La prefazione del Vangelo è del cardinale Gianfranco Ravasi, mentre la post fazione è stata firmata da Vittorio Sgarbi. Una preziosa nota storica di don Antonio Tarzia porta nel mondo dei vangeli miniati medioevali e rinascimentali.

Alcune delle opere, all’interno del vangelo, sono, da anni, esposte in importanti cattedrali e chiese, come quella delle Guardie Svizzere in Vaticano e in quella di Kabul, unico luogo di culto cattolico nella capitale afgana. Altre opere sono state fatte dal maestro Sartini, esclusivamente per questo Vangelo. Come ha espresso il cardinale Ravasi: “Con questo volume, simile a un atlante iconografico sacro, per certi versi si concretizza il messaggio che l’8 dicembre 1965 i Padri del Concilio Vaticano II affidavano a tutti gli artisti: «Il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che mette la gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione.” All’atto della consegna a Fratel Cosimo, visibilmente commosso e compiaciuto per il gradito e meraviglioso dono, erano presenti: la titolare di Archivium, Gabriella Lo Castro; il vescovo, Sua Eccellenza Francesco Milito, già Vice-Presidente della CEC (Conferenza Episcopale Calabra) e membro della Commissione Episcopale CEI per la cultura e le comunicazioni sociali; don Antonio Tarzia, già direttore generale del gruppo libri San Paolo, fondatore della rivista Jesus, quale curatore dell’opera; il p.nipote del santo papa Giovanni XXIII°, il dr. Marco Roncalli; l’assistente spirituale del santuario della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, fra Umberto Papaleo; il vice presidente della fondazione “Madonna dello Scoglio”, Cosimo Franco; il coordinatore generale del santuario, dott. Giuseppe Cavallo. “Questo vangelo liturgico, che verrà benedetto dal vescovo diocesano, S.E. monsignor Oliva” – ha espresso don Tarzia – “verrà messo a disposizione da Fratel Cosimo, nel santuario, come vangelo processionale.” Monsignor Milito, dal proprio canto, ha manifestato grande gioia per avere soddisfatto il proprio desiderio, maturato da tempo, di incontrare Fratel Cosimo.