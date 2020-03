DOMENICO ARCURI COMMISSARIO EMERGENZA SANITARIA Il plauso di Giuseppe Falcomatà

R. & P.

«È con vivo apprezzamento che la città tutta ha appreso come uno dei sui figli migliori sia stato chiamato a gestire il momento più difficile, dal dopoguerra in poi, attraversato dal nostro grande Paese. La nomina di Domenico Arcuri quale commissario per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, mi riempie di orgoglio da cittadino reggino ancor prima che da sindaco metropolitano di Reggio Calabria». Questo il commento di Giuseppe Falcomatà che, all’indomani delle nuove disposizioni del Governo, in una nota stampa aggiunge: «Con Domenico Arcuri siamo legati oltre che da un profondo sentimento di amicizia, anche da una collaborazione che, negli ultimi anni, si è rivelata fondamentale per le sorti del nostro territorio. È con Invitalia, infatti, che si sono approntati importanti progetti strategici inseriti nei Patti per il Sud ed i Contratti istituzionali di sviluppo. Questo ha fatto sì che, nel tempo, si sia costruito un ottimo rapporto con l’amministratore delegato dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa proprietà del Ministero dell’Economia. Ecco perché, in un periodo di profonda incertezza, l’incarico affidato a Domenico Arcuri può rappresentare, da parte del Governo, almeno un primo conforto per la popolazione dell’area metropolitana che potrà contare sul prezioso lavoro di un suo illustre e valido concittadino».

«A Domenico Arcuri, dunque – conclude il sindaco Giuseppe Falcomatà – vanno i più sentiti auguri di buon lavoro da parte mia e dell’intera comunità reggina, con la certezza che le sue enormi capacità contribuiranno a tirarci fuori da un’emergenza che non conosce precedenti».