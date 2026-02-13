R. & P. (foto fonte web)

L’aria frizzante della Sila, il candore della neve e l’energia contagiosa dei cani “nordici” diventano gli ingredienti di “Dog on the Snow”, la due giorni firmata High Wellness South Italy in programma il 14 e 15 febbraio presso il Centro Carlomagno, nel territorio di San Giovanni in Fiore. Un appuntamento pensato per chi ama la montagna, la natura e la compagnia a quattro zampe, con attività che uniscono sport, socializzazione e gusto.

La manifestazione propone un’immersione totale nel mondo dello sleddog, disciplina affascinante che richiama le grandi distese nordiche, e offre ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino i cani da slitta, interagire con loro e assistere a dimostrazioni spettacolari.

Accanto alle esibizioni, spazio anche al dog trekking sulla neve, attività dedicata ai proprietari che desiderano vivere un’esperienza condivisa con il proprio cane lungo i sentieri innevati della Sila.

A completare l’atmosfera, momenti di intrattenimento musicale e una degustazione delle tipicità silane, per valorizzare i sapori autentici del territorio.

“Dog on the Snow” si presenta come un’occasione speciale per vivere la montagna in modo diverso, condividendo emozioni e avventura con i propri compagni a quattro zampe. L’evento si inserisce nel percorso più ampio di High Wellness South Italy, progetto che negli ultimi mesi ha portato in Calabria decine di iniziative dedicate al turismo montano, al benessere all’aria aperta e alla valorizzazione delle aree interne. Un format itinerante che ha toccato molte località dell’altopiano silano e dell’Appennino calabrese e del Sud Italia, promuovendo attività outdoor, sport non convenzionali, eventi esperienziali e momenti di educazione ambientale rivolti a famiglie, escursionisti e appassionati di natura.

L’obiettivo è stato quello di costruire una nuova narrazione della montagna: non solo meta stagionale, ma luogo vivo, accessibile e ricco di opportunità. Le tappe di High Wellness South Italy hanno contribuito a far conoscere sentieri, rifugi, centri sportivi e borghi montani, creando una rete di operatori e appassionati che oggi rappresenta una delle realtà più dinamiche del turismo esperienziale territoriale.

Programma

14 febbraio

– Ore 14:30 – Ritrovo degli equipaggi con cani e accoglienza dei partecipanti. Presentazione dell’attività di sleddog e apertura delle iscrizioni al dog trekking.

– Ore 17:00 – Intrattenimento musicale e degustazione dei prodotti tipici della Sila.

15 febbraio

– Ore 10:30 – Ritrovo dei partecipanti e avvio della esibizione di sleddog, con dimostrazioni aperte al pubblico.

– Ore 11:00 – Partenza del dog trekking sulla neve.

– Ore 13:00 – Conclusione delle attività e foto di rito con i cani protagonisti dell’evento.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione– Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.