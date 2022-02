DIVERSAMENTE ABILI, UGUALMENTE ATLETI Webinar della Camera Minorile

R. & P.

L’Aquilone Camera Minorile di Locri ha il piacere di presentare il convegno in modalità webinar di formazione e aggiornamento per avvocati:

Diversamente abili, ugualmente atleti. Lo sport come strumento di integrazione sociale.

Il Convegno, ideato ed elaborato dall’Aquilone Camera Minorile di Locri, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine di Locri, è rivolto principalmente agli avvocati, ma anche a tutti gli operatori sportivi che, a vario titolo, si interfacciano con il mondo delle diverse abilità nello sport.

Il Convegno ha l’obiettivo di fornire i principi fondamentali che consentono di avvicinarsi allo sport fruito dagli atleti speciali, che in esso individuano uno strumento di autonomia, ma che può diventare volano di inclusione attraverso l’aggregazione con atleti normodotati, al fine di per avviare o potenziare le competenze necessarie per sviluppare squadre con detti criteri.

Il Convegno si svolgerà via webinar, sulla piattaforma ZOOM con una durata di quattro ore. L’evento, come specificato in dettaglio dalla locandina allegata, sarà tenuto da Giudici, Docenti Universitari, Avvocati e Rappresentanti del CIP e Coni, in particolare intervengono: la Dr.ssa Lucia Vincenza Amato, Giudice Tutelare presso il Tribunale di Locri, Avv. Giuseppe Lombardo, Docente Università Mediterranea di Reggio Calabria, Avv. Cesare Placanica, Procuratore Sportivo, il Dr. Antonio Scaiola, Presidente CIP Calabria, Avv. Maurizio Condipodero, Presidente Coni Calabria, Avv. Maria Carmela Callà, Presidente dell’Aquilone – Camera Minori, i lavori verranno aperti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Locri, Avv. Emma Maio, con i saluti dell’Ass. Domenica Bumbaca, Assessore alla Gentilezza presso il Comune di Locri, e saranno introdotti dal Vice Presidente della Camera Minori L’Aquilone, Avv. Teresa Strangio, che darà la parola ad un importante testimone, icona per l’Italia nei giochi paraolimpici, l’atleta Anna Barbaro.

Al Convegno parteciperanno anche il Presidente della Camera Minori di Palmi, Avv. Carmelita Alvaro, e il Presidente dell’Aiga sezione Locri, Avv. Giuseppe Alvaro, in segno dell’avvio di una collaborazione tra più associazioni del territorio, intesa ad avviare un percorso non solo formativo, ma di rete che coinvolga gli aspetti della prevenzione ed assistenza di ogni piaga sociale di competenza dell’associazioni stesse.

Vasto consenso ha ricevuto l’evento con numerose iscrizioni non solo da parte del mondo forense, ma anche da molti operatori dell’ambito sportivo e del terzo settore.

Locri 13 febbraio 2022

Per “L’Aquilone Camera Minorile di Locri”

Il Presidente

Avv. Maria Carmela Callà