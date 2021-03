RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Considerato che l’enorme flusso di spesa gestito dal Comune di Locri, pari a circa 10 milioni di euro, rappresenta uno dei maggiori finanziamenti mai ottenuti e gestiti dall’apparato burocratico dell’Ente e richiede, necessariamente, attenzione e controllo sulla rigorosa osservanza delle norme in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, anticorruzione, affidamento di incarichi e servizi, finanza locale e reclutamento di personale, il gruppo di opposizione “Scelgo Locri” ha chiesto, attraverso un’interrogazione, al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, al revisore dei conti ed al segretario comunale, che si relazioni circa il funzionamento e le attività dell’intero ambito indicando:

• i progetti attivi e da attivare con indicazione delle somme dei relativi finanziamenti; • le procedure sino ad oggi adottate dal Comune di Locri per la scelta dei soggetti attuatori dei vari progetti e dei professionisti esterni all’ente incaricati precisando le singole procedure adottate, i bandi predisposti (manifestazioni d’interesse, short-list, procedure concorsuali, ecc.), la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità e i criteri di selezione;

• per ogni singolo progetto la ripartizione delle risorse destinate a spese per la gestione e attuazione del progetto e le risorse per le finalità ultime di sostegno sociale cui sono state destinate (in modo da poterverificare, ad esempio, quando le spese per il personale impiegato sono maggiori di quelle utilizzate per le azioni di sostegno alle fasce deboli).



Il documento è stato inviato per conoscenza anche al Prefetto di Reggio Calabria, al dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria, alla Corte dei Conti ed agli altri Comuni compresi nell’ambito