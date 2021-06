DISTRETTO SANITARIO Sainato (Fi): “La sede rimarrà a Siderno”

R. & P.

“Ho appena avuto un approfondito, sereno e proficuo colloquio telefonico con il Commissario dell’ASP di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi, che mi ha confermato che non è mai stato previsto il trasferimento degli uffici del Distretto sanitario Jonico dalla Casa della Salute di Siderno. La sede distrettuale è e rimarrà a Siderno e non verrà spostata in alcun altro luogo.

L’atto deliberativo, che a qualcuno aveva fatto presagire chissà quale spoliazione, rappresentava, esclusivamente, un provvedimento di natura tecnica, ma che non andava in alcun modo ad intaccare l’attuale e futura ubicazione degli uffici del Distretto.

A scanso di equivoci, comunque, con uno specifico atto deliberativo la sede legale del distretto verrà stabilita a Siderno. Non posso che ringraziare, ancora una volta, l’attenzione che il Commissario Scaffidi rivolge al territorio della Locride.

Si tratta di un’azione portata avanti con competenza e senza proclami, finalizzata a superare le numerosissime criticità ereditate. Sono convinto che solo con un atteggiamento corresponsabile e di condivisione si possano risolvere gli atavici problemi che frenano il sistema sanitario della Locride.

A nulla giovano iniziative estemporanee e prese di posizione aprioristiche. Dobbiamo, invece, tutti insieme, ciascuno nel proprio ambito, remare nella direzione della responsabilità e del reciproco ascolto, se vogliamo, autenticamente, guardare al futuro con fiducia” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.