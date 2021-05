Disinfestazione e derattizazzione del territorio comunale, Pd e Ripartiamo da Siderno scrivono ai Commissari

R & P

In numerose vie della città, da svariate settimane, imperversa uno stato di incuria tale da costringere i cittadini e i commercianti (addirittura dei due Corsi principali della città) a rinchiudersi all’interno delle proprie abitazioni e delle proprie attività commerciali per evitare ingressi di ratti, blatte e altri insetti.

Come ben noto, purtroppo, la presenza di questi ospiti indesiderati si tramuta in un concreto pericolo per la salute e l’incolumità fisica dei cittadini, soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid-19, che impone,già di suo,misure di massima sanificazione di tutti gli ambienti comuni e vitali.

Partito Democratico di Siderno e RipartiAmo da Siderno, pertanto, alla luce delle numerose istanze pervenuteci da cittadini sidernesi, sia di centro che di periferia, visto anche il repentino innalzamento delle temperature climatiche degli ultimi giorni, CHIEDONO alla Commissione Straordinaria del Comune di Siderno, di voler programmare con urgenza, qualora non lo avesse già fatto, i necessari interventi di disinfestazione e derattizzazione di tutto il territorio comunale.

Partito Democratico di Siderno

RipartiAmo da Siderno