DISCOVER GERACE Una rete per lo sviluppo turistico

R. & P.

Il servizio realizzato da Osvaldo Bevilacqua, già conduttore del noto programma RAI “Sereno Variabile”, in collaborazione con “Discover Gerace” Rete Turistica Geracese ha riscosso un enorme gradimento dal pubblico dei social network, realizzando in pochi giorni oltre 100.000 visualizzazioni.

Discover Gerace, “neonata” rete turistica fondata a Gerace da un gruppo di giovani imprenditori, riunendo le più qualificate aziende dell’ospitalità turistica geracese, si pone come un centro unico per i servizi turistici del territorio.Giuseppe Minniti, Presidente di Discover Gerace, ringrazia per il grande contributo alla realizzazione di questa splendida iniziativa Francesco Maria Spanò (Responsabile delle Relazioni Istituzionali della Rete Turistica), Osvaldo Bevilacqua e l’azienda Barone G.R. Macrì con l’augurio che la promozione di Gerace e delle aziende del turismo e dell’agrifood, necessaria per una maggiore consapevolezza dei tesori del territorio e visibilità verso il mercato italiano ed estero, riscontri una sempre maggiore partecipazione dell’intero settore turistico geracese.