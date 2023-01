DISABILITÀ Siderno, pronti i contributi per le famiglie con persone autistiche

Riceviamo e pubblichiamo – L’Amministrazione comunale di Siderno, per il tramite dell’assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Pellegrino, informa i cittadini che l’Ambito territoriale di Caulonia ha pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico (rientrante nel Progetto Includi Calabria della Regione Calabria), dando la possibilità alle famiglie di poter presentare la domanda di accesso a tale contributo secondo le modalità meglio specificate nell’avviso medesimo.

L’avviso è visionabile e scaricabile, unitamente alla modulistica, anche sull’Albo pretorio al link https://siderno.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/2209616) e nella Sezione Notizie del sito istituzionale del Comune di Siderno

I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso saranno ammessi al rimborso delle spese sostenute per la fruizione di servizi erogati da operatori pubblici o privati o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati ad intervenire sulle problematiche della persona con DSA per migliorarne la capacità di adattamento alla vita quotidiana, in coerenza con le raccomandazioni dettate dalle Linee Guida 21 (LG21) sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di interventi non farmacologici.

Il sostegno economico assume la forma di contributo alla spesa già sostenuta dai destinatari/richiedenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 dicembre 2022, entro comunque i limiti del contributo massimo concedibile pari a euro 5.000,00 annui per ciascun soggetto con DSA per ciascuna delle annualità previste dal presente avviso (2022 – 2023).

La procedura è attuata e gestita con modalità a sportello con due finestre temporali di seguito indicate in considerazione delle somme ancora disponibili a seguito dell’approvazione della prima graduatoria anno 2022:

I° finestra dalla pubblicazione dell’avviso al 15-02-2023 per le domande relative alle spese imputabili all’anno 2022 (periodo di imputabilità 01.01.2022 – 31.12.2022) per l’acquisto di servizi indicati al punto 3.2 dell’Avviso;

II° finestra dal 01-03-2023 al 15-11-2023 per le domande relative alle spese imputabili all’anno 2023 (periodo di imputabilità 01.01.2023 – 31.10.2023) per l’acquisto di servizi indicati al punto 3.2 dell’Avviso.

I destinatari/richiedenti devono presentare domanda al Comune Capofila dell’Ambito Territoriale, esclusivamente utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso (Allegato 1) compilato tassativamente in ogni sua parte e presentata, a pena di esclusione, in modalità cartacea presso l’Ufficio protocollo del Comune di Caulonia (Via Brigida Postorino snc Caulonia Marina RC) o via Pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo.caulonia@asmepec.it.

Le domande dovranno pervenire:

entro il 15 febbraio 2023 per le spese sostenute nell’anno 2022;

dal 01 marzo 2023 al 15 novembre 2023 per le spese sostenute nel periodo temporale compreso tra il 01.01.2023 al 31.10.2023.

Il Comune capofila, acquisite e verificate le istanze pervenute, procederà alla valutazione delle stesse stilando apposito elenco degli ammessi al beneficio sulla scorta del possesso dei requisiti indicati nell’avviso e nel rispetto delle risorse previste dal Progetto regionale.